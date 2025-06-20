Τραμ πήρε με φόρα αριστερή στροφή και έπεσε πάνω σε πιτσαρία

Τραμ εκτροχιάσθηκε και έπεσε σε πιτσαρία νωρίς σήμερα το πρωί στο Γκέτεμποργκ της νοτιοδυτικής Σουηδίας, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν επτά άνθρωποι, περιλαμβανομένου του οδηγού του τραμ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Η ταχύτητα ήταν μεγάλη και δεν μπορούσε να πάρει την αριστερή στροφή, έτσι συνέχισε ευθεία και έπεσε πάνω σε... μια πιτσαρία» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

#breaking #sweden #Gothenburg Eight people have been injured after a tram drove into a street food stall in central Gothenburg. The tram was making a high speed left turn and derailed over the intersection. It then went for a distance further on the asphalt and into a pizzeria,… pic.twitter.com/psFMBzZ71i — matt (@MattInOC1) June 20, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.