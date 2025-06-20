Λογαριασμός
Τραμ πήρε με φόρα αριστερή στροφή και έπεσε πάνω σε πιτσαρία

Τραυματίσθηκαν επτά άτομα, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του τραμ, σύμφωνα με τη σουηδική αστυνομία

τραμ σουηδία

Τραμ εκτροχιάσθηκε και έπεσε σε πιτσαρία νωρίς σήμερα το πρωί στο Γκέτεμποργκ της νοτιοδυτικής Σουηδίας, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν επτά άνθρωποι, περιλαμβανομένου του οδηγού του τραμ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Η ταχύτητα ήταν μεγάλη και δεν μπορούσε να πάρει την αριστερή στροφή, έτσι συνέχισε ευθεία και έπεσε πάνω σε... μια πιτσαρία» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σουηδία τραμ
