Στρατηγός Iράν: «Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου για να φύγουν οι Αμερικανοί»

Ανώτατος αξιωματούχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) απείλησε με εντατικοποίηση των πυραυλικών πληγμάτων κατά της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί, σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ που επικαλούνται τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατηγός Σαρντάρ Τζαμπάρι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Khabar Fouri, υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της στην Κύπρο, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει σκληρή αντίδραση.

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα από τα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», φέρεται να δήλωσε.

Το κυπριακό πρακτορείο ειδήσεων philenews σημειώνει ότι επιβεβαίωσε την ακρίβεια των δηλώσεων του Τζαμπάρι, όπως αυτές ακούγονται στο σχετικό βίντεο.

Εν τω μεταξύ, κυπριακή πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι όλα τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι τα drones που έπληξαν βρετανικές βάσεις στην Κύπρο εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

