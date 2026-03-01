Ιράν: Ορίστηκε προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

Επίσημη πηγή από κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων επιβεβαιώνει ότι θα σχηματιστεί προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας, το οποίο περιλαμβάνει έναν νομικό από το Συμβούλιο των Φρουρών της Επανάστασης και θα αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη μέχρι να επιλεγεί ο διάδοχος.

Σύμφωνα με το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ένα τριμελές συμβούλιο αποτελούμενο από τον πρόεδρο, τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και έναν νομικό του Συμβουλίου των Φρουρών της Επανάστασης θα αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξουδετερώθηκαν 40 διοικητές του Ιράν. Οι IDF δηλώνουν ότι η εκστρατεία τους στο Ιράν αποσκοπεί στη δημιουργία των στρατιωτικών και επιχειρησιακών συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος.

Πηγή: skai.gr

