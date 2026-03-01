Ο προσωρινός διάδοχος του Χαμενεΐ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, ο κληρικός Αλιρεζά Αραφί θα διοριστεί στο Συμβούλιο Ηγεσίας του Ιράν, το οποίο θα αναλάβει τα καθήκοντα του Ανώτατου Ηγέτη μέχρι να εκλεγεί διάδοχος.

Η προσωρινή ηγεσία του Ιράν θα αποτελείται από τον Αλιρεζά Αραφί, τον Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον Αρχηγό της Δικαιοσύνης Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, κατήγγειλε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν ως απαράδεκτες και απαίτησε τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών ενεργειών και την επιστροφή στον διάλογο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, ο κληρικός Αλιρεζά Αραφί θα διοριστεί στο Συμβούλιο Ηγεσίας του Ιράν. Το όργανο θα αναλάβει τα καθήκοντα του Ανώτατου Ηγέτη μέχρι η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων να εκλέξει διάδοχο. Ο Αραφί, μαζί με τον Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον Αρχηγό της Δικαιοσύνης Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι, θα σχηματίσουν την προσωρινή ηγεσία του κράτους.

Καταδικάζει η Κίνα την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, καταδίκασε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν ως απαράδεκτες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, επέκρινε ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Η «κατάφωρη δολοφονία» ενός κυρίαρχου αρχηγού κράτους και η υποκίνηση σε αλλαγή καθεστώτος είναι απαράδεκτες, είπε. Το Πεκίνο απαίτησε τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών ενεργειών και την επιστροφή στον διάλογο.

Πεζεσκιάν: «Κήρυξη πολέμου»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε την στοχευμένη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιστολάχ, Αλί Χαμενεΐ ως «ανοιχτή κήρυξη πολέμου». Είπε ότι στρέφεται εναντίον όλων των Μουσουλμάνων, αλλά ιδιαίτερα εναντίον όλων των Σιιτών παγκοσμίως. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Πεζεσκιάν δήλωσε: «Το Ιράν θεωρεί την τιμωρία και την αιματηρή εκδίκηση εναντίον των δραστών και των εμπνευστών αυτού του εγκλήματος καθήκον και νόμιμο δικαίωμα». Πρόσθεσε ότι ο Χαμενεΐ ήταν ένας «μάρτυρας», του οποίου η σταθερότητα είχε εξασφαλίσει τη θέση του στην ιστορία.

Το οπλοστάσιο του Ιράν

Από την έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν, ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι έχει καταστρέψει δεκάδες σημεία εκτόξευσης πυραύλων. Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι στην αρχή του τελευταίου πολέμου εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο, η Τεχεράνη διέθετε πάνω από 3.000 βαλλιστικούς πυραύλους. Αυτό το οπλοστάσιο είχε μειωθεί περίπου στο μισό εκείνη την εποχή. «Έκτοτε το έχουν αναπληρώσει, οπότε τώρα έχει φτάσει περίπου τους 2.500 - και ο αριθμός αυξάνεται», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος. Από την έναρξη της τελευταίας ανταλλαγής πυρών, το Ιράν έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους προς το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής.

Ο ρόλος της CIA

Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού (CIA) έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίθεση εναντίον του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Επικαλούμενη αρκετές ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν την επιχείρηση, η εφημερίδα αναφέρει ότι η CIA παρακολούθησε τον Χαμενεΐ για μήνες, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεται και τις συνήθειές του. Η CIA φέρεται να έμαθε ότι είχε προγραμματιστεί συνάντηση υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων για το Σάββατο το πρωί σε ένα συγκρότημα στην καρδιά της Τεχεράνης και ότι ο Χαμενεΐ θα ήταν παρών. Ως αποτέλεσμα, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προσάρμοσαν το χρονοδιάγραμμα των επιθέσεών τους στο Ιράν. Σύμφωνα με την εφημερίδα, το αρχικό σχέδιο ήταν να ξεκινήσει η επίθεση τη νύχτα.

Εισβολη στο προξενείο των ΗΠΑ στο Πακιστάν

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις κοντά στο αμερικανικό προξενείο στην πακιστανική πόλη Καράτσι, σύμφωνα με τις πακιστανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, Edhi. Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στην αμερικανική διπλωματική αποστολή στην πακιστανική πόλη. Η αστυνομία διέλυσε βίαια τις διαμαρτυρίες.

Ισραέλ Κατς: Πράξη δικαιοσύνης

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, χαιρέτισε τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ως πράξη «δικαιοσύνης». Ο Χαμενεΐ εξοντώθηκε «μαζί με υψηλόβαθμα μέλη του ιρανικού τρομοκρατικού προπυργίου», δήλωσε ο Κατς την Κυριακή σε διαδικτυακή επικοινωνία. «Αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο άξονας του κακού υπέστη ένα βαρύ πλήγμα», τόνισε ο υπουργός Άμυνας.

Επιθέσεις με drone παραλύουν το Ντουμπάι

Σειρήνες και καπνός στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι: Ιρανική επίθεση αντιποίνων χτύπησε τον διεθνή κόμβο, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους. Επεισόδια σημειώνονται επίσης στο Άμπου Ντάμπι και το Κουβέιτ. Ακυρώνονται διεθνείς πτήσεις και εκκενώνονται ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα.



