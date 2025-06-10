Ιράν: Βίντεο με τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

Το «μάτι» του αντιδραστήρα. Το Ιράν δημοσίευσε εντυπωσιακό time lapse βίντεο με τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ, την ώρα που εντείνονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Συνεχίζεται η ολοκλήρωση και κατασκευή των αντιδραστήρων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ. Το έργο έχει ολοκληρωθεί συνολικά κατά περίπου 17%, με την κατασκευή να πραγματοποιείται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος» σημειώνει το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Ο πρώτος πυρηνικός σταθμός του Ιράν είναι εξοπλισμένος με έναν αντιδραστήρα 1.000 MW, ολοκληρώθηκε με μεγάλη βοήθεια από τη ρωσική κυβερνητικό οργανισμό Rosatom και παραδόθηκε επισήμως τον Σεπτέμβριο 2013, έπειτα από δεκαετίες καθυστερήσεων, καθώς η κατασκευή του ξεκίνησε το 1975. Σε εξέλιξη είναι η Φάση 2 της κατασκευής.



