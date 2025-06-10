Μια νέα συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσαν οι δύο χώρες.

«Ο επόμενος κύκλος των έμμεσων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Κυριακή στο Μουσκάτ», ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Σύμφωνα με τον Μπαγαΐ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, Αμπάς Αραγτσί, «θα μεταβεί την Τετάρτη και την Πέμπτη στη Νορβηγία» για να συμμετάσχει σε εκδήλωση στο Όσλο.

Χθες, Δευτέρα, ο Ιρανός εκπρόσωπος είχε ανακοινώσει πως η χώρα του θα καταθέσει «σύντομα» τη δική της πρόταση για μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, μετά την ανακοίνωση μιας αμερικανικής προσφοράς που δε φαίνεται να έπεισε την Τεχεράνη.

«Θα προτείνουμε σύντομα το δικό μας σχέδιο στην άλλη πλευρά, με τη μεσολάβηση του Ομάν», δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Μπαγαΐ.

Η πρόταση του Ιράν για μια συμφωνία είναι «λογική και ισορροπημένη και συστήνουμε ζωηρά στην αμερικανική πλευρά να επωφεληθεί αυτής της ευκαιρίας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων στην Τεχεράνη.

«Δεν μπορούν να έχουν τον εμπλουτισμό»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Οι συνομιλίες εξακολουθούν να σκοντάφτουν στο ζήτημα του εμπλουτισμού του ιρανικού ουρανίου.

«Θέλουν τον εμπλουτισμό, δεν μπορούν να έχουν τον εμπλουτισμό» του ουρανίου, επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εμπλουτισμός του ουρανίου είναι κεντρικό ζήτημα στις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν από το Ιράν να τον εγκαταλείψει πλήρως, ενώ η Τεχεράνη θεωρεί αυτό το αίτημα μη διαπραγματεύσιμο, υποστηρίζοντας ότι αντιβαίνει στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών (TNP), την οποία έχει υπογράψει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

