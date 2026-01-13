Οι νεκροί από την άγρια καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν έχουν ξεπεράσει τους 650, σύμφωνα με στοιχεία μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Την ίδια ώρα, βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν σωρούς πτωμάτων έξω από νεκροτομεία, καθώς η αστυνομία και ο στρατός χρησιμοποιούν αληθινά πυρά εναντίον των διαδηλωτών.

Σε νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας από τις κινητοποιήσεις στην Τεχεράνη την νύχτα της 9ης Ιανουαρίου, ο ήχος σοκάρει: επί 6 λεπτά ακούγονται βαριά πυρά, ουρλιαχτά και φωνές διαδηλωτών «θάνατος στον Χαμενεΐ», «Θάνατος στον δικτάτορα» και είμαστε μαζί σας».

Six minutes of massacre in Tehran. pic.twitter.com/xM3G1cXsQQ — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) January 13, 2026

Το κίνημα λαϊκής αμφισβήτησης συγκλονίζει το Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου.

Πυροδοτήθηκε στην Τεχεράνη από εμπόρους που διαμαρτύρονταν για το κόστος διαβίωσης, αλλά επεκτάθηκε σε μεγάλο βαθμό στις πιο φτωχές περιοχές της χώρας, στα δυτικά, και έχει πλέον στόχο την ιρανική εξουσία υπό τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.