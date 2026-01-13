Ουγγαρία: Εκλογές για τις 12 Απριλίου όρισε ο πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας, Τάμας Σουλιόκ, όρισε την 12η Απριλίου ως ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου την Τρίτη.

Για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2010, ο εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν θα αντιμετωπίσει έναν ισχυρό αντίπαλο της αντιπολίτευσης, τον Πέτερ Μαγιάρ, του οποίου το κεντροδεξιό κόμμα προηγείται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: skai.gr

