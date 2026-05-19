To Κάστρο Σμιθσόνιαν ανοίγει προσωρινά για τους εορτασμούς της 250ής επετείου των ΗΠΑ

Το Κτίριο του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν-γνωστό και ως Κάστρο Σμιθσόνιαν-ένας από τους σημαντικότερους θησαυρούς της Ουάσινγκτον, αν και έκλεισε για πενταετή ανακαίνιση το 2023, θα ανοίξει ξανά προσωρινά από τις 22 Μαΐου έως τις 7 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορτασμών για την 250η επέτειο των ΗΠΑ.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση American Aspirations, η οποία θα περιλαμβάνει μερικά από τα σημαντικότερα αντικείμενα της Συλλογής Σμιθσόνιαν, όπως η στολή πτήσης της Αμέλια Έρχαρτ, ένα μοντέλο του Αγάλματος της Ελευθερίας από τον Γάλλο σχεδιαστή του μνημείου, Φρεντερίκ Ωγκύστ Μπαρτολντί και το γραφείο στο οποίο ο Τόμας Τζέφερσον συνέταξε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να εξερευνήσουν την πρόσφατα ανακαινισμένη Μεγάλη Αίθουσα, η οποία είναι γνωστή για τις εντυπωσιακές θολωτές οροφές της.

Το κάστρο είναι το παλαιότερο Μουσείο από τα 17 του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν στην Ουάσινγκτον και σχεδιάστηκε το 1855 από τον Τζέιμς Ρένγουικ Τζούνιορ ο οποίος ήταν επίσης ο αρχιτέκτονας του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη.

Ο αρχιτέκτονας έχτισε ένα φρούριο νορμανδικού στιλ χρησιμοποιώντας κόκκινο ψαμμίτη που εξορύχθηκε από το Μέριλαντ και συνδύασε μοτίβα ύστερου ρομανικού και πρώιμου γοτθικού ρυθμού. Οι εννέα πύργοι, οι οδοντωτές επάλξεις και οι μυτερές καμάρες του κτιρίου παραπέμπουν σε μεσαιωνικά φρούρια, αλλά αντανακλούν και τον ρομαντισμό των μέσων του 19ου αιώνα.

Το Κάστρο περιλαμβάνει έναν κεντρικό οκταγωνικό πύργο που πλαισιώνεται από μικρότερους πυργίσκους, που προσέφεραν πανοραμική θέα στην πόλη και χρησιμοποιήθηκαν για αστρονομία και παρατήρηση κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.

Η διώροφη Μεγάλη Αίθουσα χρησιμοποιήθηκε αρχικά για διαλέξεις, εκθέσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Κατά την επαναλειτουργία του 2026 έχει αποκατασταθεί στη βικτωριανή της εμφάνιση με δάπεδα από μωσαϊκό και διακοσμητικά φινιρίσματα που ήταν κρυμμένα από χωρίσματα γραφείων του 20ου αιώνα.

Το κτίριο υπέστη ζημιές από καταστροφική πυρκαγιά το 1865. Ο αρχιτέκτονας Άντολφ Κλας, γνωστός για το σχεδιασμό άλλων ιστορικών κτιρίων της Ουάσινγκτον, επέβλεψε την ανακατασκευή. Νέα πυρίμαχα υλικά και μια ανασχεδιασμένη στέγη βελτίωσαν την ασφάλεια. Το 1977 το Κάστρο χαρακτηρίστηκε Εθνικό Ιστορικό Τοπόσημο απόφαση που διασφαλίζει την προστασία της αρχιτεκτονικής του και αναγνωρίζει τη σημασία του στην ιστορία των ΗΠΑ.

Εκτός του ότι είναι το πρώτο Μουσείο του Ινστιτούτου, στεγάζει επίσης πολλά από τα διοικητικά γραφεία του.

Όταν ολοκληρώθηκε το 1855, το κτίριο στέγαζε τα ερευνητικά και διοικητικά γραφεία, αίθουσες διαλέξεων και εκθέσεων, βιβλιοθήκη και αίθουσα ανάγνωσης, χημικά εργαστήρια, χώρους αποθήκευσης δειγμάτων και δωμάτια διαβίωσης για τον Τζόζεφ Χέρνι τον πρώτο γραμματέα του Ινστιτούτου και την οικογένειά του. Έκτοτε, λειτουργεί ως η έδρα του Σμιθσόνιαν.

Πηγή: skai.gr

