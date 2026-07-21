Χανιά: Σύγκρουση πλοίων μέσα στο λιμάνι της Σούδας – Βίντεο

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 21/7 στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όταν δύο πλοία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια των ελιγμών τους.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zarpanews.gr, πρόκειται για το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Έλυρος» και το φορτηγό πλοίο «Ιωσήφ Κ.», τα οποία συγκρούστηκαν εντός του λιμανιού.

Το «Έλυρος» εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τον Πειραιά, έχοντας περίπου 100 επιβάτες, όταν επέστρεψε στο λιμάνι της Σούδας. Την ίδια ώρα, το φορτηγό πλοίο «Ιωσήφ Κ.» εισερχόταν στο λιμάνι, με αποτέλεσμα τα δύο πλοία να συγκρουστούν.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε μεταξύ των επιβατών ούτε μεταξύ των μελών των πληρωμάτων των δύο πλοίων. Παράλληλα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Από τη σύγκρουση το «Έλυρος» υπέστη εκδορές, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και στην πλώρη του «Ιωσήφ Κ.».

Στο σημείο βρίσκεται το Λιμενικό, το οποίο διερευνά τις συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η σύγκρουση.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, αναμένεται να πραγματοποιηθεί επιθεώρηση και στα δύο πλοία από νηογνώμονα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι σε θέση να συνεχίσουν τα ταξίδια τους και να κριθεί η αξιοπλοΐα τους.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι περίπου 100 επιβάτες παραμένουν εντός του «Έλυρος» και αναμένουν νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης.



Πηγή: skai.gr

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