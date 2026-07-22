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Σακίρα: Με Μπιγιονσέ, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Τομ Κρουζ στο Μουντιάλ (φωτό)

Η Κολομβιανή σταρ μοιράστηκε φωτογραφίες με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας showbiz μετά την εμφάνισή της στον τελικό 

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Σακίρα

Μια ημέρα γεμάτη μουσική, ποδόσφαιρο και λαμπερές συναντήσεις έζησε η Σακίρα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Μετά την εμφάνισή της στο Μουντιάλ, η 49χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τα παρασκήνια, στα οποία εμφανίζεται μαζί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς showbiz. 

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν η κοινή φωτογραφία της Σακίρα με τη Μπιγιονσέ. Οι δύο τραγουδίστριες πόζαραν χαμογελαστές στον φακό, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τη συνεργασία τους στο «Beautiful Liar», το οποίο κυκλοφόρησε το 2007. Στη φωτογραφία μαζί τους βρισκόταν και ο σύζυγος της Μπιγιονσέ, Τζέι-Ζι. 

Σακίρα

Κατά την παραμονή της στον χώρο των επισήμων, η Σακίρα συνάντησε επίσης τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Η τραγουδίστρια και ο παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής απαθανατίστηκαν να συνομιλούν σε έναν από τους διαδρόμους του σταδίου, με τον Μπέκαμ να έχει επιλέξει ένα κομψό σκούρο μπλε κοστούμι.

Σακίρα

Η Κολομβιανή σταρ φωτογραφήθηκε ακόμη με τον Τομ Κρουζ, την Άνια Τέιλορ-Τζόι, τους BTS και τον Κέβιν Χαρτ, μεταφέροντας στους ακολούθους της το κλίμα από τη γεμάτη διασημότητες διοργάνωση.

Σακίρα

Ξεχωριστή ήταν και η συνάντησή της με τον MrBeast. Η Σακίρα φωτογραφήθηκε μαζί του σε μία από τις σουίτες του σταδίου και εξέφρασε τον θαυμασμό της για το φιλανθρωπικό του έργο, τονίζοντας ότι εκτιμά όσα κάνει για τους άλλους.

Σακίρα

«Τι μέρα η χθεσινή! Συνάντησα τόσους ανθρώπους που εκτιμώ και σέβομαι και δέχτηκα τόση αγάπη από όλους σας», έγραψε, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή της, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα υπερηφάνειας για την πατρίδα της: «Ζήτω η Κολομβία, σήμερα και πάντα».

Σακίρα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ο Ζεράρ Πικέ στις εξέδρες με τους γιους τους

Την εμφάνιση της Σακίρα παρακολούθησε από τις εξέδρες και ο πρώην σύντροφός της, Ζεράρ Πικέ, μαζί με τους δύο γιους τους, Μίλαν και Σάσα. Τα δύο παιδιά είχαν έναν επιπλέον λόγο να χαρούν, καθώς είδαν τόσο τη μητέρα τους να εμφανίζεται στη σκηνή όσο και την Ισπανία, τη χώρα στην οποία γεννήθηκαν, να κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σακίρα Μουντιάλ 2026
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