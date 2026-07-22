Νέο κύμα ανατιμήσεων στις θαλάσσιες μεταφορές πυροδοτεί η κλιμάκωση της έντασης στο Στενό του Ορμούζ, καθώς η απότομη άνοδος των τιμών των καυσίμων μετακυλίεται άμεσα στους ναύλους και επιβαρύνει περαιτέρω το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων.



Ήδη, ο γαλλικός ναυτιλιακός κολοσσός CMA CGM ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επιβολή έκτακτης προσαύξησης καυσίμων από την 1η Αυγούστου, μετά τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ενημέρωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του.

«Μετά τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στο Στενό του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες, οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν εκ νέου απότομα, ανατρέποντας την αποκλιμάκωση που είχε παρατηρηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ως αποτέλεσμα, το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων έχει αυξηθεί σημαντικά σε όλες τις περιοχές και τις εμπορικές διαδρομές, επηρεάζοντας το συνολικό κόστος των θαλάσσιων μεταφορών», ανέφερε η εταιρεία.

Η προσαύξηση, η οποία θα κυμαίνεται από 65 έως 165 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο, θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας.

Η ανακοίνωση έφερε ημερομηνία Τρίτης, αλλά εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, όπως μεταδίδει το Reuters.



Πηγή: skai.gr

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