Τουρκία: Ιρανός αντιφρονών δολοφονήθηκε στην Κωνσταντινούπολη

Ένας Ιρανός αντιφρονών έχασε τη ζωή του στην Κωνσταντινούπολη, ύστερα από ένοπλη επίθεση που δέχθηκε το βράδυ της Τρίτης, ενώ επέστρεφε στο σπίτι του. Την είδηση μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τα ιδιωτικά ειδησεογραφικά πρακτορεία DHA και IHA, ο Μασούντ Ναζαρί δέχτηκε επίθεση στο προάστιο Αρναβούτκιοϊ. Υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Ο Ναζαρί, Κούρδος από το Ιράν με καταγωγή από το Τζαβανρούντ στην επαρχία Κερμανσάχ, ήταν γνωστός σε θρησκευτικούς, σουνιτικούς και κουρδικούς κύκλους, σύμφωνα με την οργάνωση Haalvsh που εδρεύει εκτός Ιράν. Η Haalvsh τον χαρακτήρισε ως σφοδρό επικριτή της σιιτικής, ιρανικής θεοκρατίας, σημειώνοντας ότι είχε εγκαταλείψει το Ιράν για την Τουρκία πριν από δέκα χρόνια.

Μέλος της οικογένειας του Ναζαρί, το οποίο δεν κατονομάζεται, δήλωσε στην ίδια οργάνωση πως ο Ναζαρί δεχόταν απειλές από τις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η νορβηγική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, που ασχολείται με τα ζητήματα των κουρδικών ζωνών του Ιράν, υπογράμμισε ότι «η δολοφονία του Μασούντ Ναζαρί είναι ένα νέο παράδειγμα των στοχευμένων επιθέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον πολιτικών και θρησκευτικών ακτιβιστών στο εξωτερικό».

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης της δολοφονίας παραμένει ασύλληπτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.