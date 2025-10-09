Ιράν: Η κατάργηση του νόμου για τη μαντίλα είναι μία ψευδαίσθηση

Τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφορούν φήμες πως το Ιράν κατάργησε το νόμο περί υποχρεωτικής μαντίλας, μία παράδοση της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το 1980. Όμως, η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη από ότι παρουσιάζουν ορισμένα δυτικά μέσα.

Η κυβέρνηση του μεταρρυθμιστή προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, έχει πράγματι χαλαρώσει την επιβολή του νόμου σε κάποιες περιπτώσεις, κάτι που είναι πλέον ορατό στους δρόμους των ιρανικών πόλεων. Ωστόσο, καμία επίσημη ανακοίνωση ή νέα νομοθεσία δεν έχει κατατεθεί που να καταργεί ρητά τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του χιτζάμπ.

Η σύγχυση μεγάλωσε όταν ο αξιωματούχος Μοχαμάντρεζα Μπαχονάρ δήλωσε ότι «δεν υπάρχει πλέον νομική υποχρέωση για τη μαντίλα», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός Ιράν. Οι υπερσυντηρητικοί κύκλοι αντέδρασαν άμεσα, κατηγορώντας τον ότι «προωθεί τη δυτική διαφθορά».

Παρά τη χαλάρωση στην πράξη, με όλο και περισσότερες γυναίκες να κυκλοφορούν χωρίς μαντίλα ή με αυτή χαλαρά ριγμένη στους ώμους, ο νόμος δεν έχει επισήμως καταργηθεί. Σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσιες υπηρεσίες, ταυτότητες και τηλεόραση εξακολουθούν να απαιτούν κάλυψη κεφαλιού.

Ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ δεν έχει ανακαλέσει τις δηλώσεις του ότι η μη συμμόρφωση με το χιτζάμπ είναι «θρησκευτικά και πολιτικά απαγορευμένη», ενώ η σιωπή του θεωρείται απόδειξη ότι ο νόμος παραμένει, απλώς δεν εφαρμόζεται ενεργά.

Η πραγματικότητα στο Ιράν σήμερα είναι ότι η επιβολή έχει χαλαρώσει, η «Αστυνομία ήθους» έχει σχεδόν εξαφανιστεί, αλλά οι παραδοσιακές δυνάμεις εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις, ώστε να μην καταργηθεί εξ' ολοκλήρου.

Πηγή: skai.gr

