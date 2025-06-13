Οι ισραηλινές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ενδέχεται να προκαλέσουν μαζικά αντίποινα από την Τεχεράνη και να οδηγήσουν την περιοχή σε ολοκληρωτικό πόλεμο, προειδοποιούν εδώ και καιρό αναλυτές και ειδικοί.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, εάν το Ισραήλ και το Ιράν εμπλακούν σε ευρύτερη σύγκρουση, ελλοχεύει ο κίνδυνος να παρασυρθούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της μακρόχρονης συμμαχίας τους με το Ισραήλ και του ρόλου τους ως κύριου προμηθευτή όπλων.

Ήδη από τις αρχές της εβδομάδας φάνηκαν οι πρώτες ενδείξεις αυτού του κινδύνου, καθώς οι ΗΠΑ διέταξαν την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού από περιοχές στη Μέση Ανατολή, επικαλούμενες αυξημένες πληροφορίες ότι επίκειται ισραηλινό πλήγμα κατά του Ιράν.

Την Παρασκευή, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι προετοιμάζονται για ιρανικά αντίποινα, κηρύσσοντας ειδική κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο φόβος είναι διάχυτος τόσο στο εσωτερικό του Ισραήλ όσο και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καθώς οι ισραηλινές επιθέσεις οδηγούν την περιοχή σε αχαρτογράφητα νερά.

Το Ιράν διατηρεί ένα λεγόμενο «Άξονα Αντίστασης» σε όλη την περιοχή, που περιλαμβάνει πιστούς συμμάχους όπως τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τους Χούθι στην Υεμένη, καθώς και διάφορες παραστρατιωτικές οργανώσεις στο Ιράκ και τη Συρία.

Σύμφωνα με ειδικούς, μια ισραηλινή επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν πιθανότατα θα σημάνει το οριστικό τέλος των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το περασμένο έτος, ο πολύχρονος πόλεμος δι’ αντιπροσώπων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ξέσπασε ανοιχτά, με σειρά απευθείας πυραυλικών πληγμάτων μεταξύ των δύο χωρών.

Τότε, οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει το Ισραήλ να μην πλήξει τις ενεργειακές ή πυρηνικές υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη είχε επιχειρήσει να υποβαθμίσει τα χτυπήματα, απαντώντας με οπτικά εντυπωσιακά αλλά προσεκτικά υπολογισμένα αντίποινα, τα οποία προκάλεσαν περιορισμένες ζημιές.

Η επίθεση της Παρασκευής από το Ισραήλ είναι σαφώς πιο εκτεταμένη, καθώς έπληξε τον πυρήνα του πυρηνικού και στρατιωτικού μηχανισμού του Ιράν. Όπως μεταδίδει το CNN, το Ισραήλ κατέστρεψε την κύρια μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ και σκότωσε τον στρατηγό Χοσεΐν Σαλαμί, αρχηγό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τον αρχιστράτηγο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, καθώς και τον Υποστράτηγο Μοχάμεντ Μπαγκέρι, τον υψηλότερο στρατιωτικό αξιωματικό του Ιράν.

Η αναλύτρια ασφαλείας του CNN, Μπεθ Σάνερ, δήλωσε ότι η εξόντωση του Σαλαμί ισοδυναμεί με την εξουδετέρωση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ: «Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα αντιδρούσαν οι Αμερικανοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια σημείωσε ότι το Ιράν βρίσκεται πλέον υπό «υπαρξιακή απειλή» και, κατά συνέπεια, το Ισραήλ αναμένει «μαζικά, πολύ πιο ισχυρά αντίποινα από αυτά που είδε την προηγούμενη φορά».

