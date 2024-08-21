Ιράν: Το ελικόπτερο του Εμπραχίμ Ραϊσί συνετρίβη λόγω των κακών καιρικών συνθηκών

Η συντριβή του ελικοπτέρου που παρέσυρε στον θάνατο τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί, τον περασμένο Μάιο, δεν αποδίδεται μόνο στις άσχημες καιρικές συνθήκες, αλλά και στο υπερβολικό φορτίο που δυσχέραινε τη δυνατότητα ελιγμών του ελικοπτέρου, αποκαλύπτει σήμερα Τετάρτη το Fars επικαλούμενο πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας οι οποίες ενημερώθηκαν σχετικά με το πόρισμα της έρευνας.

«Η έρευνα για τη συντριβή του ελικοπτέρου του αγιατολάχ Ραϊσί έχει ολοκληρωθεί… Θεωρείται απολύτως βέβαιο ότι αυτό που συνέβη ήταν δυστύχημα», ανέφερε η πηγή στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων, ζητώντας να μην κατονομαστεί.

Το ελικόπτερο συνετρίβη σε βουνοπλαγιά εν μέσω επικίνδυνων καιρικών συνθηκών (σ.σ. ομίχλη και βροχή), αναφέρει το πόρισμα, υπογραμμίζοντας πως το υπερβολικό φορτίο δυσχέραινε τη δυνατότητα ελιγμών. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η ίδια πηγή στο Fars, η έρευνα έδειξε πως οι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο ήταν δύο περισσότεροι από τον αριθμό που προβλέπει το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Ο Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος θεωρείτο σκληροπυρηνικός και πιθανός διάδοχος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, και ο υπουργός Εξωτερικών Χουσεΐν Αμιραμπντολαχιάν ήταν μεταξύ των οκτώ θυμάτων του δυστυχήματος, κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

