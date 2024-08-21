Σολτς: Η Ουκρανία δεν μας συμβουλεύτηκε για την εισβολή στη Ρωσία

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία δεν συμβουλεύθηκε τη χώρα του για την εισβολή που πραγματοποίησε στις 6 Αυγούστου εντός της Ρωσίας και ότι ανέμενε ότι η προέλαση θα ήταν περιορισμένη.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τις συνομιλίες που είχε με την πρόεδρο της Μολδαβίας Μάγια Σάντου στο Κισινάου, είπε επίσης ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας στην Ευρώπη.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου δήλωσε ότι η υποστήριξη του Βερολίνου στη χώρα της ενισχύει την γείτονα Ουκρανία και την ασφάλεια στην περιοχή.

Είπε επίσης ότι η Μολδαβία είναι ανοιχτή στις επενδύσεις και κάλεσε τους Γερμανούς επιχειρηματίες να συμμετάσχουν στον πρώτο διαγωνισμό της χώρας για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

