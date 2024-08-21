Δύο νεκροί σε σχολείο στη Γάζα από ισραηλινό πλήγμα 

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 παιδιά τραυματίστηκαν, σε έναν νέο ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον ενός σχολείου, όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι, με τον ισραηλινό στρατό να κατηγορεί τη Χαμάς ότι έκρυβε εκεί μία βάση.

«Δύο σοροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια και 15 τραυματίες, εκ των οποίων 10 παιδιά, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του σχολείου Σαλαχεντίν στην πόλη της Γάζας», ανέφερε στο AFP ένας εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Προστασίας, ο Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως διεξήγαγε «ένα πλήγμα ακριβείας εναντίον τρομοκρατών της Χαμάς, που λειτουργούσαν ένα διοικητικό κέντρο» στο εσωτερικό του σχολείου.

Χθες, η Πολιτική Προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς έπειτα από μία ισραηλινή επιδρομή εναντίον ενός άλλου σχολείου στην πόλη της Γάζας, όπου φιλοξενούνταν χιλιάδες εκτοπισμένοι.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε και σε εκείνη την περίπτωση ότι πραγματοποίησε «ένα πλήγμα ακριβείας εναντίον τρομοκρατών, που επιχειρούσαν σε ένα κέντρο ελέγχου της Χαμάς (…), το οποίο κρυβόταν στο σχολείο».

Στις αρχές Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε ένα ακόμη σχολείο, το αλ Ταμπίιν, στη Γάζα, προκαλώντας την κατακραυγή της διεθνούς κοινότητας. Η Πολιτική Προστασία είχε κάνει λόγο για 93 νεκρούς, εκ των οποίων τουλάχιστον 11 παιδιά και έξι γυναίκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.