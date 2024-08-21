Ταϊλάνδη: Δαγκώθηκε από τεράστιο πύθωνα ενώ καθόταν στην τουαλέτα - Δείτε βίντεο

Φρίκη στην Ταϊλάνδη... Ένας άνδρας δαγκώθηκε στα γεννητικά όργανα από έναν τεράστιο πύθωνα, με το μπάνιο του να γεμίζει αίμα, ενώ χτυπούσε απεγνωσμένα το ερπετό μέχρι θανάτου με μια βούρτσα τουαλέτας.

Το φίδι, μήκους 3,5 μέτρων, βρισκόταν μέσα στην τουαλέτα του Θανάτ Θανγκτεγουανόν σπιτιού του την Τρίτη.

Ο νεαρός Ταϊλανδός δήλωσε ότι ένιωσε έναν οξύ πόνο στους όρχεις του, αφότου κάθισε στην τουαλέτα.

«Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε έβαλα τα χέρια μου στην τουαλέτα για να δω τι έφταιξε. Σοκαρίστηκα που άρπαξα ένα φίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σηκώθηκα γρήγορα και το έβγαλα. Ένιωσα πόνο, πολύ έντονο πόνο, και υπήρχε αίμα παντού, αλλά περισσότερο σοκαρίστηκα που βρήκα έναν πύθωνα στην τουαλέτα ».

Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να εξοντώσει το φίδι, ο Θανάτ άρπαξε τη βούρτσα της τουαλέτας και άρχισε να χτυπάει το κεφάλι του μέχρι που πέθανε.

Ο νεαρός άνδρας πήγε αμέσως σε νοσοκομείο για να κάνει εμβόλιο τετάνου.

Οι γιατροί του είπαν ότι δεν θα χρειαζόταν ράμματα, καθώς η πληγή δεν ήταν αρκετά βαθιά, και θα επουλωθεί σε μερικές εβδομάδες.

Όπως τόνισε: «είμαι τυχερός που δεν ήταν ένα δηλητηριώδες φίδι. Μια κόμπρα θα με σκότωνε. Αλλά δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει αυτή την τουαλέτα από τότε. Και κάθε φορά που πηγαίνω, ελέγχω τι υπάρχει μέσα και βάζω μια βούρτσα για να βεβαιωθώ».

Ανάλογα περιστατικά στην Ταϊλάνδη έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.