Βρετανία: Αρχίζει η συζήτηση επί πρότασης νόμου για υποβοηθούμενο θάνατο

Κατατέθηκε στη βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων από τη βουλεύτρια του Εργατικού Κόμματος Κιμ Λιντμπίτερ η πολυσυζητημένη πρόταση νόμου περί νομιμοποίησης του υποβοηθούμενου θανάτου.

Το σχέδιο νόμου προτείνεται από τη βουλευτή με την υπόσχεση από την κυβέρνηση ότι θα επιτραπεί στους υπουργούς και βουλευτές των Εργατικών ψήφος κατά συνείδηση.

Προτείνεται να επιτρέπεται σε πολίτες με ανίατη ασθένεια που έχουν διαγνωστεί με λιγότερους από έξι μήνες ζωής να ζητούν βοήθεια για να βάλουν τέλος στη ζωή τους.

Θα απαιτείται η έγκριση από δύο ανεξάρτητους γιατρούς και έναν δικαστή. Θα πρέπει δε να παρέρχεται περίοδος τουλάχιστον επτά ημερών από την ιατρική έγκριση και ακόμα 14 ημερών από τη δικαστική έγκριση για να χορηγείται στον ασθενή η θανάσιμη δόση φαρμάκου.

Οι γιατροί θα πρέπει να δηλώνουν σίγουροι πως ο ασθενής δεν τελεί υπό πίεση άλλων ζητώντας την υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Στην περίπτωση που κριθεί πως κάποιος άλλος πιέζει ή εξαναγκάζει τον ασθενή να καταφύγει σε αυτό το αίτημα, επισύρεται ποινή κάθειρξης 14 ετών.

Η πρόταση νόμου εξαιρεί από το δικαίωμα του υποβοηθούμενου θανάτου άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας ή αναπηρία που επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων.

Η κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή, που θα επιτρέψει την αναλυτική εξέταση του νομοσχεδίου και τη συζήτηση ενδεχομένων τροπολογιών, θα διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου.

Οι επικριτές του νομοσχεδίου ανησυχούν ότι ίσως οι ασφαλιστικές δικλείδες για τους πιο ευάλωτους ασθενείς δεν είναι επαρκείς, άποψη που απορρίπτει η κα Λιντμπίτερ.

Ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ είχε ψηφίσει υπέρ του υποβοηθούμενου θανάτου την προηγούμενη φορά που είχε προταθεί στη Βουλή των Κοινοτήτων, το 2015.

Ωστόσο, σε δηλώσεις του τώρα είπε πως δεν έχει αποφασίσει πώς θα ψηφίσει αυτή τη φορά.

«Προφανώς πολλά θα εξαρτηθούν από τη λεπτομέρεια και πρέπει να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία, αλλά πάντοτε υποστήριζα ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες» είπε ο κ. Στάρμερ.

