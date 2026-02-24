Το Ισραήλ εργάζεται για να δημιουργήσει τη δική του περιφερειακή συμμαχία για να αντιταχθεί στους άξονες του Ιράν και της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, επισήμανε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε διάσκεψη της υπηρεσίας πληροφοριών Σιν Μπετ.

«Έχω πει στο Ιράν ότι αν μας επιτεθεί, θα απαντήσουμε με αδιανόητη ισχύ» προειδοποίησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η αναδυόμενη συμμαχία «περιλαμβάνει πολλές χώρες», τόνισε ο Νετανιάχου. «Κάποιες μας επισκέπτονται, ακόμη και αυτές τις μέρες. Κάποιες — τις επισκεπτόμαστε. Μιλάω για έναν ολόκληρο κύκλο που περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή».

Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, το Ισραήλ ακολούθησε μια στρατηγική σύναψης συμμαχιών με μη αραβικά κράτη και οντότητες στην περίμετρο της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, της Περσίας, της Αιθιοπίας και των Κούρδων.

Όπως δήλωσε μάλιστα, «το Ισραήλ είναι ισχυρό επειδή γνωρίζουμε ότι η ιστορία δεν πρόκειται να μας δώσει άλλη ευκαιρία. Αυτή ήταν… Υπάρχουν μόνο ορισμένα θαύματα που μπορεί να κάνει ένας λαός».

Στρέφοντας το βλέμμα του στη Γάζα, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και ότι «θα συμβεί με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα συμβεί».

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε στο ξέσπασμα σχεδόν καθημερινών δολοφονιών σε αραβικές κοινότητες εντός του Ισραήλ, λέγοντας ότι το απόθεμα παράνομων όπλων «πρέπει να μειωθεί, πρέπει να κατασχεθεί, γιατί μπορεί να έρθει μια θυελλώδης μέρα».

Σύμφωνα με τους Times of Israel υπονοεί ότι θα μπορούσε να προκύψει τρομοκρατική απειλή από αυτές τις κοινότητες, λέγοντας ότι «μιλούμε πάντα για όπλα που στρέφονται προς τα μέσα».

Πηγή: skai.gr

