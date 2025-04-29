Οι πυροσβέστες κατάφεραν αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ «να θέσουν υπό έλεγχο» τη φωτιά που μαινόταν από το Σάββατο στο κύριο λιμάνι του Ιράν, έπειτα από μια φονική έκρηξη που αποδόθηκε σε «αμέλεια», σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους.

Σήμερα το πρωί, σε εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά από την τηλεόραση, πυκνός καπνός εξακολουθούσε να υψώνεται από εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζαΐ, στο νότιο Ιράν, όπου η έκρηξη στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 70 ανθρώπους, ενώ οι τραυματίες είναι εκατοντάδες.

«Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν μένει πια παρά να καθαριστεί η ζώνη που επλήγη», δήλωσε χθες το βράδυ στην κρατική τηλεόραση ένας τοπικός αξιωματούχος της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, ο Μοχτάρ Σαλαχσούρ.

Το στρατηγικής σημασίας λιμάνι Σαχίντ Ρατζαΐ βρίσκεται κοντά στη μεγάλη παραλιακή πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο στενό του Χορμούζ, σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων νότια της Τεχεράνης.

Η έκρηξη, η οποία ακούσθηκε σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων, σημειώθηκε το Σάββατο σε μία από τις αποβάθρες του λιμανιού.

«Η θέση ότι επρόκειτο για σαμποτάζ στερείται βάσης», δήλωσε χθες το βράδυ στην τηλεόραση ο Μοχαμάντ Ασουρί, κυβερνήτης της νότιας επαρχίας Χορμοζγκάν, όπου βρίσκεται το λιμάνι Σαχίντ Ρατζαΐ.

Η τελωνειακή υπηρεσία του λιμανιού ανέφερε πως η έκρηξη μπορεί να προκλήθηκε από πυρκαγιά σε αποθήκη επικίνδυνων και χημικών υλικών.

«Καπνός αναδύθηκε αρχικά στο μέρος αυτό και μετά εκδηλώθηκε σταδιακά πυρκαγιά», κάτι που προκάλεσε μια «ισχυρή έκρηξη», δήλωσε ο Ασουρί.

«Υπήρξαν ελλείψεις, κυρίως μη σεβασμός μέτρων ασφαλείας και αμέλεια», δήλωσε χθες από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί.

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως η λειτουργία των τελωνείων επαναλήφθηκε.

Η έκρηξη έχει προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές ενώ πολλά οχήματα έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.