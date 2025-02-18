Το Ισραήλ θα ξεκινήσει έμμεσες διαπραγματεύσεις με την παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα αυτή την εβδομάδα και απαιτεί τον πλήρη αφοπλισμό του θύλακα, δήλωσε την Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σαάρ.

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας επρόκειτο να ξεκινήσουν στις 2 Φεβρουαρίου, αλλά το Κατάρ, που μαζί με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες διαμεσολαβεί μεταξύ των πλευρών, δήλωσε ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ξεκινήσει επίσημα ακόμη.

«Θα συμβεί αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο Σαάρ σε συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ.

Το Ισραήλ είχε δώσει αντιφατικά μηνύματα τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τη συμμετοχή του στις συνομιλίες για το επόμενο στάδιο των τριών φάσεων κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου με στόχο να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Γάζα.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία περιλαμβάνει την επιστροφή 33 Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους, παραμένει σε ισχύ παρά μια σειρά από εμπόδια και κατηγορίες για παραβιάσεις που απείλησαν να την οδηγήσουν σε κατάρρευση.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση αναμένεται να είναι δύσκολες, καθώς περιλαμβάνουν ζητήματα όπως η διακυβέρνηση της μεταπολεμικής Γάζας, στα οποία φαίνεται να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των πλευρών.

«Δεν θα αποδεχθούμε την παρουσία της Χαμάς ή οποιασδήποτε άλλης τρομοκρατικής οργάνωσης στη Γάζα», δήλωσε ο Σαάρ.

Πρόσθεσε, όμως, ότι αν οι διαπραγματεύσεις είναι εποικοδομητικές, το Ισραήλ θα παραμείνει αφοσιωμένο στην τήρησή της και μπορεί να παρατείνει την πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός, η οποία επρόκειτο να διαρκέσει έξι εβδομάδες.

«Αν δούμε ότι υπάρχει ένας εποικοδομητικός διάλογος με πιθανό ορίζοντα την επίτευξη συμφωνίας, τότε θα κάνουμε το χρονοδιάγραμμα να λειτουργήσει για περισσότερο», είπε ο Σαάρ.

Μέχρι στιγμής, έχουν επιστραφεί 19 Ισραηλινοί όμηροι με αντάλλαγμα την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων.

Άλλοι 14 όμηροι, εκ των οποίων έξι πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, πρόκειται να επιστραφούν στην πρώτη φάση. Το Ισραήλ προσπαθεί να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των έξι ζωντανών ομήρων το Σάββατο. Οι σοροί άλλων τεσσάρων ομήρων αναμένεται να παραδοθούν την Πέμπτη.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ θα ξεκινήσει επίσης να επιτρέπει την είσοδο κινητών κατοικιών για τους Παλαιστινίους που αναγκάστηκαν να καταφύγουν στα ερείπια.

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ για καθυστέρηση στην παράδοση και είχε απειλήσει να αναβάλει την απελευθέρωση των ομήρων έως ότου επιλυθεί το ζήτημα.

Η εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έχει επίσης επισκιαστεί από την έκκληση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για μετακίνηση των Παλαιστινίων και την ανάληψη του ελέγχου της Γάζας από τις ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

