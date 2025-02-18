Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε την πιθανότητα ένταξης της Ουκρανίας «απαράδεκτη» και προειδοποίησε ότι η κίνηση αυτή θα συνιστούσε σοβαρή απειλή για τη ρωσική ασφάλεια.

«Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ… είναι απαράδεκτη για εμάς. Αυτό δημιουργεί σοβαρές απειλές για την ασφάλειά μας και θα οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα σε συνέντευξη Τύπου.

Η Ζαχάροβα πρόσθεσε ότι «η απλή άρνηση αποδοχής του Κιέβου στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή δεν είναι αρκετή», υποδηλώνοντας ότι η Μόσχα ενδέχεται να επιδιώξει μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ότι δεν θα επιτραπεί στην Ουκρανία να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία στο μέλλον.

Η Ζαχάροβα μάλιστα κάλεσε το ΝΑΤΟ να «αποκηρύξει τις υποσχέσεις του στο Βουκουρέστι του 2008», αναφερόμενη στη συμφωνία κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, η οποία άφηνε ανοιχτή την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας και της Γεωργίας στο μέλλον.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, χαμήλωσε τις ελπίδες της Ουκρανίας για άμεση ένταξη στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι ένα αποτέλεσμα που θα πρέπει να αναμένεται στο πλαίσιο μιας διαπραγματευτικής διευθέτησης με τη Ρωσία. Αργότερα, ο Χέγκσεθ φάνηκε να ανασκευάζει τις δηλώσεις του, λέγοντας στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ότι «όλα είναι στο τραπέζι» για την Ουκρανία κατά τις διαπραγματεύσεις.

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον πέρυσι, η συμμαχία επανέλαβε ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε πορεία ένταξης στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα.

Μετά τις δηλώσεις του Χέγκσεθ, ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η ένταξη της Ουκρανίας «δεν είναι απαραίτητα κάτι που πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία. Είναι μια απόφαση που λαμβάνουν οι σύμμαχοι». Ο αξιωματούχος επέμεινε ότι «η θέση της συμμαχίας δεν έχει αλλάξει και η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πορεία προς την ένταξη».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.