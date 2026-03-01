Viral έχει γίνει η AI διασκευή του γνωστού τραγουδιού I Ran (So Far Away) με... frontman τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και τίτλο (δίκην λογοπαιγνίου) Iran So Far Away.

Η τάση αυτή αποτελεί το «soundtrack» των καταιγιστικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή αυτό το Σαββατοκύριακο. Στη μπάντα διακρίνονται ακόμη οι Πιτ Χέγκσεθ, Μαρκ Ρούμπιο και Τζέι Ντι Βανς.

Το πρωτότυπο τραγούδι των A Flock Of Seagulls - I Ran (So Far Away):

Πηγή: skai.gr

