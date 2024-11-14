Το ιρανικό κράτος δήλωσε ότι σχεδιάζει να ανοίξει κλινική θεραπείας για γυναίκες που αψηφούν τους υποχρεωτικούς νόμους για το χιτζάμπ που απαιτούν από τις γυναίκες να καλύπτουν το κεφάλι τους δημόσια.

Σύμφωνα με τον Guardian την «κλινική θεραπείας αφαίρεσης χιτζάμπ» ανακοίνωσε ο Mehri Talebi Darestani, επικεφαλής του Τμήματος Γυναικών και Οικογένειας του Αρχηγείου της Τεχεράνης για την Προώθηση της Αρετής και την Πρόληψη της Βίας.

Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι ι η κλινική θα προσφέρει «επιστημονική και ψυχολογική θεραπεία για τις γυναίκες που δεν επιθυμούν το χιτζάμπ».

Αντιδράσεις

Ιρανές ομάδες γυναικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν την οργή τους για την ανακοίνωση.

Η Sima Sabet, μια Ιρανή δημοσιογράφος με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία έγινε στόχος ιρανικής απόπειρας δολοφονίας πέρυσι, είπε ότι η κίνηση είναι «ντροπιαστική», προσθέτοντας ότι: «Η ιδέα της ίδρυσης κλινικών για να «θεραπεύουν» ακάλυπτες γυναίκες είναι ανατριχιαστική, όπου οι άνθρωποι βρίσκονται χωρισμένος από την κοινωνία απλώς και μόνο επειδή δεν συμμορφώνεται με την κυρίαρχη ιδεολογία».

Ο Ιρανός δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hossein Raeesi είπε ότι η ιδέα μιας κλινικής για τη θεραπεία γυναικών που δεν συμμορφώνονται με τους νόμους για το χιτζάμπ δεν είναι «ούτε ισλαμική και ούτε ευθυγραμμίζεται με την ιρανική νομοθεσία». Είπε επίσης ότι είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η δήλωση προήλθε από το Τμήμα Γυναικών και Οικογένειας του Αρχηγείου της Τεχεράνης για την Προώθηση της Αρετής και την Πρόληψη της Βίας, το οποίο υπάγεται στην άμεση εξουσία του ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.

Η είδηση ​​από τότε διαδόθηκε μεταξύ των ομάδων διαμαρτυρίας «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» και φοιτήτριες, πυροδοτώντας φόβο και περιφρόνηση.

Νεαρή Ιρανή που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε: «Δεν θα είναι κλινική, θα είναι φυλακή. Αγωνιζόμαστε να τα βγάλουμε πέρα ​​και να έχουμε διακοπές ρεύματος, αλλά αυτό το κράτος ανησυχεί για ένα κομμάτι ύφασμα. Αν υπήρχε καιρός να επιστρέψουμε όλοι στους δρόμους, είναι τώρα ή θα μας κλείσουν όλους».

Η ανακοίνωση για το άνοιγμα της κλινικής έρχεται αφότου τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι φοιτήτρια πανεπιστημίου που συνελήφθη όταν έμεινε ε με τα εσώρουχά της στην Τεχεράνη,σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το χιτζάμπ.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, λένε ότι υπάρχουν ενδείξεις βασανιστηρίων, βίας και καταναγκαστικής φαρμακευτικής αγωγής σε διαδηλωτές και πολιτικούς αντιφρονούντες που οι αρχές θεωρούν ψυχικά ασταθείς και τοποθετούνται σε κρατικές ψυχιατρικές υπηρεσίες.

Εξέφρασαν επίσης ανησυχία για την καταστολή των γυναικών που θεωρείται ότι παραβιάζουν τον υποχρεωτικό κώδικα ενδυμασίας του Ιράν, λέγοντας ότι υπήρξε πρόσφατο κύμα συλλήψεων, εξαναγκαστικών εξαφανίσεων και κλείσιμο επιχειρήσεων που συνδέονται με παραβιάσεις του νόμου περί χιτζάμπ.

Την περασμένη εβδομάδα, το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν τόνισε την περίπτωση της Roshanak Molaei Alishah, μιας 25χρονης γυναίκας που συνελήφθη όταν αντιμετώπισε έναν άνδρα που την παρενόχλησε στο δρόμο επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ η τύχη της κοπέλας είναι άγνωστη.

Πηγή: skai.gr

