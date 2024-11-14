Ρώσος πρέσβης ΟΗΕ: «Καλοδεχούμενη εξέλιξη» αν ο Τραμπ ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Προειδοποίησε για τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει μια δυνατότητα για νέο διάλογο μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ, αν και ο στόχος της Ουάσινγκτον παραμένει να περιορίσει τη Μόσχα, δήλωσε σε δημοσιογράφους σήμερα ο Ρώσος πρέσβης στον ΟΗΕ στη Γενεύη την Πέμπτη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αν ο Τραμπ ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, θα ήταν καλοδεχούμενη εξέλιξη και «είμαστε ανοικτοί σε κάτι τέτοιο».

«Ανεξάρτητα από τις εσωτερικές πολιτικές μετατοπίσεις, η Ουάσινγκτον επιδιώκει σταθερά τον περιορισμό της Μόσχας... η αλλαγή της κυβέρνησης ελάχιστα αλλάζει αυτό το γεγονός», δήλωσε ο Γκενάντι Γκατίλοφ.

«Η μόνη αλλαγή που μπορεί να είναι εφικτή είναι ο διάλογος μεταξύ των χωρών μας, κάτι που λείπει τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «οποιαδήποτε χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας θα σημαίνει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πολεμούν ανοικτά εναντίον της Ρωσίας».

