Διαμαντένια δημοπρασία: Τεράστιο κολιέ του 18ου αιώνα πουλήθηκε για 4,8 εκατ. δολάρια

Ένα μυστηριώδες, τεράστιο διαμαντένιο κολιέ του 18οαιώνα πουλήθηκε έναντι 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία στη Γενεύη.

Η αρχική τιμή του εκτιμάτο από τον οίκο Sotheby’s στα 1,8 – 2,8 εκατ. δολάρια, ωστόσο, το ζωηρό ενδιαφέρον των επίδοξων κατόχων του εκτόξευσε την τελική αξία του.

Μάλιστα, η αγοράστρια που πλειοδότησε τηλεφωνικώς - και δεν κατονομάζεται -, ήταν «σε έκσταση», περιέγραψε ο Αντρές Γουάιτ Κορέαλ, επικεφαλής του τμήματος κοσμημάτων του οίκου δημοπρασιών.

Αντε και το πήρες... Πού θα το βάλεις;

Το περιδέραιο αποτελείται από 500 διαμάντια συνολικού βάρους 300 καρατίων και πιθανότατα άνηκε σε οικογένεια αριστοκρατών γαλαζοαίματων της Βρετανίας.

Στις αρχές του 20ου αιώνα, ανήκε στους Μαρκήσιους του Anglesey, μια κορυφαία αριστοκρατική οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο με στενούς δεσμούς με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, ανέφερε ο Sotheby’s.

Το κόσμημα εκτίθεντο στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας πριν αποκτηθεί από ιδιώτη συλλέκτη και εξαφανιστεί από την κοινή θέα τα τελευταία 50 χρόνια.

Το μυστηριώδες κολιέ – δεν είναι γνωστό το ποιος και για ποιον το σχεδίασε – λέγεται ότι περιέχει διαμάντια από το διάσημο περιδέραιο που εμπλέκεται στο σκάνδαλο που κατέστρεψε τη Μαρία Αντουανέτα, λίγα χρόνια πριν τη δημόσια εκτέλεσή της.

Αυτό το σκάνδαλο αφορούσε μια ξεπεσμένη ευγενή με το όνομα Jeanne de la Motte, η οποία προσποιήθηκε την έμπιστη της Μαρίας Αντουανέτας και κατάφερε να αποκτήσει ένα πανάκριβο διαμαντένιο περιδέραιο στο όνομά της, δεσμευόμενη να πληρώσει αργότερα.

Παρότι στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως η βασίλισσα δεν είχε σχέση με την υπόθεση, το σκάνδαλο ενίσχυσε την πεποίθηση του λαού για τον ανεξέλεγκτο πλούτο και τη ασύδοτη ζωή των βασιλέων – πυροδοτώντας τελικά τη Γαλλική επανάσταση και οδηγώντας την Αντουανέτα στη γκιλοτίνα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.