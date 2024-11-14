Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι ζήτησε από το Ιράν «αποτελέσματα» στον έλεγχο του πυρηνικού του προγράμματος για να αποφευχθεί «ο πόλεμος».

«Είναι απαραίτητο να υπάρξουν συγκεκριμένα, απτά και ορατά αποτελέσματα που θα δείξουν ότι αυτή η συνεργασία βελτιώνει την κατάσταση (...) και συνολικά που απομακρύνει από συγκρούσεις και, εν τέλει, από τον πόλεμο», δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι στην Τεχεράνη.

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν «δεν πρέπει να γίνουν στόχος επίθεσης», πρόσθεσε ο Γκρόσι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη, στο πλευρό του επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Μοχάμαντ Εσλάμι, αναφερόμενος στις απειλές που έχουν διατυπωθεί από το Ισραήλ.

Ο νέος ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν είναι σήμερα «περισσότερο από ποτέ εκτεθειμένο σε πλήγματα των πυρηνικών του εγκαταστάσεων».

Το Ιράν μπορεί να επιλύσει τις διαφορές του με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) μέσω της συνεργασίας και των διαπραγματεύσεων, αλλά όχι κάτω από πίεση, δήλωσε νωρίτερα o ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στον επικεφαλής της IAEA Ραφαέλ Γκρόσι, προειδοποιώντας ότι η χώρα του θα αντιδράσει αμέσως σε περίπτωση εξωτερικής πίεσης.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι που βρίσκεται στην Τεχεράνη συναντήθηκε με τον Αμπάς Αραγτσί, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες του 2015 με τις μεγάλες δυνάμεις, και με άλλους ιρανούς αξιωματούχους με θέμα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, λίγες εβδομάδες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ καταλάβει την θέση του προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Κατά την διάρκεια της πρώτης του θητείας (2017-2021), ο Τραμπ εφάρμοσε την πολιτική της «ακραίας πίεσης» κατά του Ιράν επαναφέροντας τις βαριές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, οι οποίες είχαν αρθεί από τις δυτικές δυνάμεις στο πλαίσιο της ιστορικής συμφωνίας του 2015 για τον έλεγχο του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

«Συμφωνήσαμε να ενεργήσουμε με θάρρος και καλή θέληση», σχολίασε στο Χ ο Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο Γκρόσι έφθασε χθες στην ιρανική πρωτεύουσα και συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Μοχάμαντ Εσλάμι. Πρόκειται επίσης να συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, μετέδωσε το πρακτορείο Irna.

Οι συνομιλίες αυτές θεωρούνται μία από τις τελευταίες ευκαιρίες για την διπλωματία πριν από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

