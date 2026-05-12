Αδιέξοδο ενόψει στις αμερικανοϊρανικές διαπραγματεύσεις με την «ηττημένη» Τεχεράνη να τηρεί σκληρή στάση. «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να εκλάβει την τρέχουσα έλλειψη συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ως νίκη, ενόψει της συνάντησής του με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ αργότερα αυτή την εβδομάδα», προειδοποίησε σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Κύριε Τραμπ, μην φανταστείτε ποτέ ότι εκμεταλλευόμενος την τρέχουσα ηρεμία του Ιράν, θα μπορέσετε να εισέλθετε θριαμβευτικά στο Πεκίνο», δήλωσε ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί σύμφωνα με ρεπορτάζ του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων Tasnim του Ιράν.

«Σας νικήσαμε στο "πεδίο της μάχης". Οπότε μην νομίζετε ποτέ ότι θα βγείτε νικητές και στη διπλωματία».

Από πλευράς του, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, διεμήνυσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» για τις ΗΠΑ εκτός από το να αποδεχτούν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης στην πρόταση κατάπαυσης του πυρός.

«Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση παρά να αποδεχτείτε τα δικαιώματα του ιρανικού λαού όπως ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων», γράφει στο X σε μια ανάρτηση στα αγγλικά.

«Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι εντελώς άκαρπη· δεν θα είναι παρά μια σειρά από αποτυχίες. Όσο περισσότερο σέρνουν τα πόδια τους, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι», προσθέτει.

There is no alternative but to accept the rights of the Iranian people as laid out in the 14-point proposal.

Any other approach will be completely inconclusive; nothing but one failure after another.

The longer they drag their feet, the more American taxpayers will pay for it. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 11, 2026

«Επικά οργισμένο» με τη στάση του Ιράν εμφανίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά ΜΜΕ. Η «ηττημένη» Τεχεράνη αγνοεί επιδεικτικά τις πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ τόσο για τα πυρηνικά όσοι και για άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Μερικοί βοηθοί του Τραμπ δήλωσαν ότι εξετάζει τώρα πιο σοβαρά την επανέναρξη σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ο Τραμπ διεμήνυσε τη Δευτέρα ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε «τεράστια μηχανική υποστήριξη» μετά την τελευταία αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

