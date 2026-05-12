ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο συνομίλησαν για το Ορμούζ ενόψει της συνόδου κορυφής για την άμυνα με επίκεντρο το στενό

Οι συνομιλίες μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και της υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, επικεντρώθηκαν στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ ενόψει της συνάντησης των 40 υπουργών Άμυνας σχετικά με τα σχέδια για την προστασία της ναυτιλίας στην κρίσιμη αυτή πλωτή οδό, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν καθώς ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, και η Γαλλίδα ομόλογός του, Κατρίν Βοτρέν, θα συμπροεδρεύσουν αργότερα σήμερα συνεδρίασης, προκειμένου να σκιαγραφηθούν οι στρατιωτικές συνεισφορές που μπορούν να κάνουν οι χώρες σε μια αμυντική αποστολή για την προστασία του στενού στο μέλλον, μετά το τέλος του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

