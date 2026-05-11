Τραμπ: Εξετάζω την επανεκκίνηση της «Επιχείρησης Ελευθερία» στο Ορμούζ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της «Επιχείρησης Ελευθερία» για την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ με τη συνοδεία του αμερικανικού στρατού.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται αφού απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική του πρόταση, χαρακτηρίζοντάς τη «εντελώς απαράδεκτη».

Μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι εάν η επιχείρηση ξεκινήσει εκ νέου, «η συνοδεία πλοίων από τις ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ θα είναι μόνο ένα μικρό μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής επιχείρησης». Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης ότι «το καθεστώς στο Ιράν θα υποχωρήσει».

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη του είπε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να ανακτήσουν το πυρηνικό απόθεμα από τις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, καθώς η ίδια δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία για να το κάνει.

Σε ξεχωριστή συνέντευξη στο CBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η επανέναρξη της «Επιχείρησης Ελευθερία» θα είναι «πολύ πιο σκληρή».

Στην ίδια τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS, ο Τραμπ ανέφερε ότι η τελευταία απάντηση του Ιράν περιλάμβανε παραχωρήσεις στο πυρηνικό ζήτημα, ωστόσο, όπως είπε, αυτές «δεν είναι αρκετές».



«Έχω το καλύτερο σχέδιο που υπήρξε ποτέ για το Ιράν»

Αργότερα, κι ενώ παρευρισκόταν σε εκδήλωση για τη μητρική υγειονομική περίθαλψη στον Λευκό Οίκο, είπε ότι θα έπρεπε να είναι σύντομη, καθώς «τον περιμένει μια μεγάλη ομάδα στρατηγών» για ενημέρωση σχετικά με τα επόμενα βήματα απέναντι στο Ιράν.

«Και αυτό είναι επίσης σημαντικό, έχει να κάνει με την απολύτως υπέροχη χώρα του Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική ειρηνευτική πρόταση ως «ηλίθια» και «σκουπίδι», λέγοντας μάλιστα ότι δεν μπήκε καν στον κόπο να τη διαβάσει ολόκληρη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι διαθέτει «το καλύτερο σχέδιο που υπήρξε ποτέ» και ότι είναι πολύ απλό: «Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

«Αν το αποκτούσαν, η Μέση Ανατολή θα καταστρεφόταν. Το Ισραήλ θα καταστρεφόταν. Και πιθανότατα το επόμενο χτύπημα θα ήταν στην Ευρώπη. Προσφέρουμε υπηρεσία στον κόσμο», δήλωσε ο Τραμπ.

«Η εκεχειρία είναι αδύναμη»

Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία διάρκειας ενός μήνα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη».

Αν και υποστήριξε ότι η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, τη χαρακτήρισε «απίστευτα αδύναμη».

«Θα έλεγα ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, σαν να μπαίνει ο γιατρός στο δωμάτιο και να λέει: “Κύριε, ο αγαπημένος σας έχει περίπου 1% πιθανότητες να επιβιώσει”», δήλωσε ο Τραμπ.

Τόσο το Ιράν όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανταλλάξει πυρά στο Στενό του Ορμούζ μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας.



Πηγή: skai.gr

