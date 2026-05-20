Παρουσιαστής της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν πυροβόλησε με καλάσνικοφ προς σημαία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής που προωθούσε εκπαίδευση στη χρήση όπλων.

Το περιστατικό μεταδόθηκε από το κρατικό κανάλι Ofogh του Ιράν και περιλάμβανε έναν κουκουλοφόρο άνδρα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ο οποίος παρουσίαζε τον τρόπο χρήσης ενός επιθετικού τυφεκίου τύπου AK-47.

Προς το τέλος της εκπομπής, ο παρουσιαστής Χοσεΐν Χοσεϊνί σημάδεψε και πυροβόλησε προς σημαία των ΗΑΕ που βρισκόταν στο στούντιο, ενώ στη συνέχεια έριξε ακόμη μία βολή προς την οροφή.

Δείτε το βίντεο:

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό. Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά τις τελευταίες ημέρες που παρουσιαστές της ιρανικής τηλεόρασης εμφανίζονται οπλισμένοι στον «αέρα», στο πλαίσιο - όπως εκτιμάται - μιας προσπάθειας προετοιμασίας της κοινής γνώμης για ενδεχόμενο πολέμου.

Σε άλλη πρόσφατη εκπομπή της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, η παρουσιάστρια Μομπίνα Ναζίρι εμφανίστηκε κρατώντας επιθετικό όπλο, το οποίο, όπως είπε, της είχε σταλεί από συγκέντρωση στην πλατεία Βανάκ της Τεχεράνης.

«Από αυτή τη θέση δηλώνω ότι είμαι έτοιμη να θυσιάσω τη ζωή μου για αυτή τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το νέο περιστατικό σημειώνεται ενώ παραμένει τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου.

Την Κυριακή, επίθεση με drone έπληξε το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΑΕ, προκαλώντας πυρκαγιά στην περίμετρό του.

Καμία οργάνωση ή χώρα δεν ανέλαβε την ευθύνη, ενώ τα ΗΑΕ χαρακτήρισαν το χτύπημα «απρόκλητη τρομοκρατική επίθεση», χωρίς να κατονομάσουν υπεύθυνο.

Προηγήθηκαν κατηγορίες των Εμιράτων προς το Ιράν για επιθέσεις με drones και πυραύλους, καθώς κλιμακώνεται η ένταση γύρω από το Στενό του Ορμούζ, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που ελέγχεται από το Ιράν και βρίσκεται υπό ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

