Τηλεφωνική επικοινωνία για τηνΓάζα, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και δύο σημαντικές κρίσεις στην αφρικανική ήπειρο είχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε τη σημασία της επιστροφής της Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν μίλησε σήμερα με τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για τη σημασία της επιστροφής της Χαμάς στις διαπραγματεύσεις στις 15 Αυγούστου για την οριστικοποίηση του πλαισίου για την επίτευξη άμεσης και διαρκούς εκεχειρίας στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Άντονι Μπλίνκεν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Τουρκίας σε δύο βασικά θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την στήριξη της Άγκυρας στη κοινή δήλωση ΗΠΑ-Αιγύπτου-Κατάρ που παροτρύνει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες για τη Γάζα, το δεύτερο σχετίζεται με τη συμβολή της στην απελευθέρωση των αμερικανών κρατουμένων την 1η Αυγούστου.

Επιπλέον, οι δύο υπουργοί συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη να σταματήσει η βία σε όλη την επικράτεια του Σουδάν και τη σημασία της συμμετοχής των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων και των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης στις συνομιλίες στις 14ης Αυγούστου στην Ελβετία.

Ακόμη, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξέφρασε την υποστήριξή του στη διαμεσολάβηση της Τουρκίας μεταξύ της Αιθιοπίας και της Σομαλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

