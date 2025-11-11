Περισσότεροι από 20 Ολυμπιονίκες, προπονητές και άλλοι διεθνείς αθλητές, μεταξύ των οποίων η τενίστρια Mαρτίνα Ναβρατίλοβα και η κολυμβήτρια Σάρον Ντέιβις, υπέγραψαν επιστολή με την οποία ζητούν να σταματήσει η εκτέλεση ενός πρωταθλητή πυγμαχίας και προπονητή, ο οποίος βρίσκεται σε φυλακή στο Ιράν και έχει καταδικαστεί σε θάνατο, σημειώνει ο Guardian.

Εν μέσω της αυξανόμενης διεθνούς κατακραυγής για την κλιμάκωση της χρήσης της θανατικής ποινής ως μέσου καταπίεσης από το Ιράν, η επιστολή με σκληρή διατύπωση καταδικάζει την απόφαση του ιρανικού καθεστώτος να διατηρήσει τη θανατική ποινή στον Βαφέι Σανί.

Ο Βαφαέι Σανί, 30 ετών, από το Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν, συνελήφθη για συμμετοχή σε πανεθνικές διαδηλώσεις το 2019 και κατηγορήθηκε για υποστήριξη μιας αντιπολιτευτικής ομάδας, της Οργάνωσης Μουτζαχεντίν του Ιράν. Έχει περάσει πέντε χρόνια στη φυλακή, όπου έχει υποστεί βασανιστήρια και κρατείται σε απομόνωση.

«Ο αθλητισμός έχει ως στόχο να εμπνέει ελπίδα, ενότητα και θάρρος», έγραψαν οι υπογράφοντες. «Η εκτέλεση ενός πρωταθλητή λόγω των πολιτικών του απόψεων αποτελεί άμεση επίθεση σε αυτές τις αξίες και προειδοποίηση προς κάθε αθλητή που τολμά να εκφράσει την άποψή του», επισημαίνουν.

«Καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη, τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες και τις κυβερνήσεις να αναλάβουν άμεση δράση για να σώσουν τη ζωή του. Ο κόσμος δεν πρέπει να παραμείνει αμέτοχος ενώ το Ιράν φιμώνει τους πρωταθλητές του», τονίζουν.

Η επιστολή ανέφερε ότι η περίπτωση του Βαφάι Σανί δεν ήταν μεμονωμένη και επεσήμανε το ιστορικό του Ιράν όσον αφορά την εκτέλεση αθλητών για τις πεποιθήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των Χαμπίμπ Χαμπίρι, αρχηγού της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, και Φουρούζαν Αμπντί, αρχηγού της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών. Το 2020, εκτελέστηκε επίσης ο Ναβίντ Αφκάρι, ένας 27χρονος Ιρανός πρωταθλητής πάλης.

Άλλοι υπογράφοντες της επιστολής είναι η Tρέισι Έντουαρντς από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ήταν κυβερνήτης του πρώτου γυναικείου πληρώματος στον ιστιοπλοϊκό αγώνα Whitbread Round the World Yacht Race και η πρώτη γυναίκα που έλαβε το βραβείο Yachtsman of the Year Trophy, ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αυστραλίας Κρεγκ Φόστερ και ο Μπαχράμ Mαβαντάτ, ποδοσφαιριστής που ήταν μέλος της ιρανικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1978.

Ο Βαφαέι Σανί συνελήφθη τον Μάρτιο του 2020. Οι κατηγορίες εναντίον του περιλάμβαναν «διάδοση της διαφθοράς στη Γη μέσω εμπρησμού και καταστροφής δημόσιας περιουσίας». Η ποινή του έχει ανατραπεί δύο φορές, αλλά στις 4 Οκτωβρίου επιβεβαιώθηκε για τρίτη φορά. Η ποινή του καταδικάστηκε ως «εξαιρετικά άδικη» από ακτιβιστές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.