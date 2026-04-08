Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (SNSC) του Ιράν ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ότι σχεδόν όλοι οι πολεμικοί στόχοι της χώρας έχουν επιτευχθεί, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην Ισλαμαμπάντ για την οριστικοποίηση της πολιτικής έκβασης της σύγκρουσης.

Το SNSC δήλωσε νωρίς την Τετάρτη ότι το Ιράν συνέχισε τον πόλεμο για περισσότερες από 40 ημέρες παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των αντιπάλων του για διακοπή των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που επικαλείται το πρακτορείο IRNA, οι ιρανικές αρχές απέρριψαν αρκετές προθεσμίες που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχόταν κανένα χρονοδιάγραμμα που επέβαλαν οι εχθροί της.

Η δήλωση αναφέρει ότι η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων αποσκοπούσε στην επίτευξη βασικών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής υποχώρησης των εχθρών και της άρσης των μακροπρόθεσμων απειλών κατά του Ιράν, και ότι οι ιρανικές δυνάμεις είχαν ωθήσει τους αντιπάλους τους σε ένα ιστορικό αδιέξοδο.

Σύμφωνα με το συμβούλιο, η απόφαση για τη συνέχιση της σύγκρουσης είχε την πλήρη υποστήριξη του ιρανικού λαού και θα συνεχιζόταν για όσο διάστημα ήταν απαραίτητο για να εξασφαλιστούν σημαντικά στρατηγικά κέρδη και νέες περιφερειακές ρυθμίσεις ασφαλείας.

Ωστόσο, η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι, μετά από καθοδήγηση από τον Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Σεγέντ Μοτζτάμπα Χοσεΐνι Χαμενεΐ και έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, η Ισλαμική Δημοκρατία συμφώνησε σε διαπραγματεύσεις με στόχο την οριστικοποίηση των λεπτομερειών μιας πιθανής διευθέτησης.

Οι συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν στην Ισλαμαμπάντ με το Πακιστάν να ενεργεί ως μεσολαβητής. Ιρανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να διαρκέσουν έως και 15 ημέρες, κατά τις οποίες η Τεχεράνη επιδιώκει να μετατρέψει τα κέρδη από το πεδίο της μάχης σε πολιτικές συμφωνίες.

Ο στρατός του Ιράν θα συντονίζει τη διέλευση πλοίων από το στενό κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η επαναλειτουργία του στενού ήταν βασική προϋπόθεση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Πηγή: skai.gr

