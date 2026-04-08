Ιράν: Πανηγυρισμοί στην Τεχεράνη για την κατάπαυση του πυρός

Μεγάλο πλήθος υποστηρικτών της κυβέρνησης του Ιράν κατέκλυσε δρόμους της πρωτεύουσας Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες που κλείστηκε ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία και τις ΗΠΑ.

Πολύς κόσμος γέμισε την πλατεία της Επανάστασης, στο κέντρο της πόλης, μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο SNN, που θεωρείται ότι πρόσκειται στην παραστρατιωτική δύναμη των Μπασίτζ.

Ρεπόρτερ του δικτύου επιτόπου έκρινε ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «υποκλίθηκε» στο Ιράν, ότι αποδέχθηκε τις αξιώσεις του.

«Το ότι η θέση μας στο στενό του Χορμούζ ενισχύθηκε σημαίνει ότι το Ιράν νίκησε», δήλωσε Ιρανή στο ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, μιλώντας για «την εκδίκησή μας εναντίον αυτού που διατεινόταν πως έχει τον μεγαλύτερο και πιο προηγμένο στρατό στον κόσμο», προφανώς αναφερόμενη στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

