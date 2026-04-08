Ερντογάν: «Όταν ακουμπάμε στο προσκέφαλό μας, βασιζόμαστε στη δική μας δύναμη και όχι των άλλων»

«Πάνω από το κεφάλι μας πετούν πύραυλοι και drone» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσθέτοντας πως «όταν ακουμπάμε στο προσκέφαλό μας, βασιζόμαστε στη δική μας δύναμη και όχι των άλλων».

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης: «Σήμερα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας ζούμε την υπερηφάνεια να είμαστε δαχτυλοδειχτούμενοι στον κόσμο. Όταν σήμερα πετάνε από πάνω μας πύραυλοι και drone, εμείς αισθανόμαστε ασφαλεία και ακουμπάμε στο προσκεφάλι μας με ησυχία και ηρεμία. Θεός φυλάξοι αν μας τύχει κάτι, δεν βασιζόμαστε στην ισχύ των άλλων, αλλά στην δικἠ μας δύναμη. Αυτό το ξέρουν καλά και οι αντίπαλοι και οι εχθροί μας.

» Κάνουμε σημαντικά βήματα προόδου σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τις τεχνολογίες πυραύλων έως τις δυνατότητες εκτόξευσης δορυφόρων. Το έργο της ROKETSAN ελπίζουμε ότι θα ενισχύσει την ικανότητά μας να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα που φέρνει την άμυνα και το Διάστημα μαζί στον ίδιο ορίζοντα».

Hurriyet: «Νέα ισραηλινά όπλα στο Αιγαίο - Η Αθήνα και το Ισραήλ έβαλαν τις υπογραφές τους»

«Η Ελλάδα επεκτείνει τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ ενάντια στην Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο» γιράφει η τουρκική εφημερίδα και προσθέτει: «Στόχος είναι να ενισχυθεί η άμυνα του Έβρου και των νησιών απέναντι στην Τουρκία»

Πηγή: skai.gr

