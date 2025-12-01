Το Ιράν καταδίκασε τον βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί ερήμην σε φυλάκιση ενός έτους, και διέταξε απαγόρευση ταξιδιού για «προπαγανδιστικές δραστηριότητες» κατά της χώρας, δήλωσε ο δικηγόρος του στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η ποινή περιλαμβάνει διετή απαγόρευση ταξιδιών και απαγόρευση συμμετοχής του Παναχί σε οποιαδήποτε πολιτική ή κοινωνική ομάδα, δήλωσε ο δικηγόρος του Μοστάφα Νίλι στο AFP, προσθέτοντας ότι θα ασκήσουν έφεση.

Ο Νίλι λέει ότι οι κατηγορίες εναντίον του Παναχί αφορούσαν εμπλοκή σε «προπαγανδιστικές δραστηριότητες» κατά του κράτους, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. «Ο κ. Παναχί βρίσκεται εκτός Ιράν αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Ο Παναχί, 65 ετών, κέρδισε το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών φέτος για την ταινία «Ήταν απλώς ένα ατύχημα», στην οποία πέντε πρώην κρατούμενοι σκέφτονται αν θα εκδικηθούν έναν άνδρα που πιστεύουν ότι είναι ο πρώην δεσμοφύλακάς τους.

Τον περασμένο μήνα, βρισκόταν σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισκεπτόμενος το Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη και το Τελουράιντ για να προωθήσει την τελευταία του ταινία που ελπίζει να βραβευτεί με Όσκαρ.

Η ταινία έχει επιλεγεί από τη Γαλλία ως επίσημη υποψηφιότητα για τα Βραβεία Όσκαρ και αναμένεται ευρέως να συμπεριληφθεί στη βραχεία λίστα για την Καλύτερη Διεθνή Ταινία στην επίσημη τελετή τον Μάρτιο.

Η βράβευση του Παναχί αναφέρθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία, τότε, χαιρέτισαν το βραβείο με μια φωτογραφία του.

Το 2010, στον Παναχί απαγορεύτηκε να κάνει ταινίες και να εγκαταλείψει τη χώρα, αφού υποστήριξε μαζικές αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες ένα χρόνο νωρίτερα και γύρισε μια σειρά ταινιών που επέκριναν την κατάσταση στο σύγχρονο Ιράν.

Κατηγορούμενος για «προπαγάνδα κατά του συστήματος», καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση, αλλά εξέτισε μόνο δύο μήνες στη φυλακή πριν αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Ένα χρόνο αφότου του επιβλήθηκε 20ετής απαγόρευση κινηματογράφησης, έστειλε ένα ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «This is Not a Film» στο Φεστιβάλ των Καννών σε ένα flash drive κρυμμένο μέσα σε μια τούρτα.

Το 2022, συνελήφθη σε σχέση με διαμαρτυρίες μιας ομάδας κινηματογραφιστών, αλλά αφέθηκε ελεύθερος σχεδόν επτά μήνες αργότερα.

Πέρυσι, ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Μοχάμεντ Ρασούλοφ διέφυγε από το Ιράν για να αποφύγει την ποινή φυλάκισης με την κατηγορία της «συνωμοσίας κατά της εθνικής ασφάλειας».

Πηγή: skai.gr

