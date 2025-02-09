Ιράν: Ο «εξαναγκαστικός εκτοπισμός» των Παλαιστινίων θα ήγειρε «σοβαρή απειλή» για τη Μέση Ανατολή

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ οι ΗΠΑ να «πάρουν τον έλεγχο» της Λωρίδας της Γάζας και να «εκτοπιστούν διά της βίας» οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι του θυλάκου εγείρει «σοβαρή απειλή» για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής, προειδοποίησε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Την Τρίτη, μετά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο κ. Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να «πάρουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως οι κάτοικοι του παλαιστινιακού θυλάκου που έχει υποστεί τεράστια καταστροφή έπειτα από 15 μήνες πολέμου θα μπορούσαν να πάνε να ζήσουν στην Ιορδανία ή στην Αίγυπτο, παρά την αντίθεση που εξέφρασαν στην προοπτική αυτή το Αμάν και το Κάιρο.

«Ο εκτοπισμός διά της βίας των Παλαιστινίων από τη Γάζα αποτελεί μέρος συνωμοσίας με σκοπό να καταστραφεί η Παλαιστίνη διά του αποικισμού» των εδαφών της, έκρινε ο Iρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Αυτό αποτελεί σοβαρή απειλή για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιφέρειας», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι χθες Σάββατο.

«Είναι απόλυτα απαραίτητο οι ισλαμικές χώρες να υιοθετήσουν σθεναρή και συνεπή θέση» για το ζήτημα αυτό, επέμεινε ο κ. Αραγτσί.

Η Αίγυπτος και η Ιορδανία, σύμμαχοι-κλειδιά των ΗΠΑ, απέρριψαν την πρόταση του κ. Τραμπ να «καθαριστεί» η Λωρίδα της Γάζας και κάλεσαν να εφαρμοστεί η λύση των δύο κρατών, Ισραηλινού και Παλαιστινιακού.

Χθες ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν συνομίλησε επίσης με τους ομολόγους του της Τυνησίας και της Τουρκίας για τη Γάζα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Το Ιράν συγκαταλέγεται στους πιο σθεναρούς υποστηρικτές της παλαιστινιακής υπόθεσης. Πρόκειται για πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής της Τεχεράνης αφότου εγκαθιδρύθηκε η Ισλαμική Δημοκρατία το 1979.

Η ιρανική πολιτική και θρησκευτική ηγεσία θεωρεί έκνομο το κράτος του Ισραήλ, στο οποίο αναφέρεται κατά κανόνα με την έκφραση «σιωνιστικό καθεστώς».

Οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν καταγράφτηκαν την ημέρα που ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολά Αλί Χαμενεΐ υποδέχθηκε στην Τεχεράνη ηγέτες της Χαμάς, για πρώτη φορά αφότου τέθηκε σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

