Χωρίς προβλήματα διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο

Οι βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο διεξάγονται κανονικά, χωρίς προβλήματα. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 η ώρα το πρωί σε όλα τα εκλογικά τμήματα και δεν υπήρξαν καθυστερήσεις στη διανομή του εκλογικού υλικού, ανακοίνωσε η κεντρική εφορευτική επιτροπή. Δικαίωμα ψήφου έχουν 2.075.868 πολίτες του Κοσόβου οι οποίοι καλούνται στις κάλπες για να εκλέξουν 120 εκπροσώπους τους στο κοινοβούλιο. Οι 20 έδρες ανήκουν στις μειονότητες και από αυτές οι δέκα έδρες στην σερβική εθνική κοινότητα. Την ψήφο των πολιτών στις σημερινές εκλογές διεκδικούν 1.280 υποψήφιοι από 28 κόμματα και πολιτικούς συνδυασμούς. Είναι η έκτη εκλογική αναμέτρηση για το κοινοβούλιο από το 2008 όταν το Κόσοβο κήρυξε την ανεξαρτησία του και η πρώτη που διεξάγεται τακτικά αφού η κυβέρνηση του 'Αλμπιν Κούρτι εξάντλησε την τετραετή θητεία της.

Από τα ξημερώματα, σήμερα, άρχισαν να φτάνουν στο Κόσοβο λεωφορεία με ψηφοφόρους από την Σερβία. Δεκάδες λεωφορεία ξεκίνησαν οργανωμένα, το βράδυ του Σαββάτου, από το Βελιγράδι, το Νόβι Σαντ, το Νις και άλλες πόλεις της Σερβίας μεταφέροντας Σέρβους που έχουν δικαίωμα ψήφου στο Κόσοβο. «Το Βελιγράδι έλαβε εγγυήσεις από τον διεθνή παράγοντα ότι δεν θα εμποδιστεί η είσοδος στο Κόσοβο των Σέρβων που μεταβαίνουν για να ψηφίσουν», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου της σερβικής κυβέρνησης για το Κόσοβο.

Οι κάλπες των βουλευτικών εκλογών στο Κόσοβο θα κλείσουν στις εφτά η ώρα το βράδυ και θα αρχίσει η καταμέτρηση των ψήφων. Τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα αναμένονται δύο ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με όλες τι δημοσκοπήσεις αλλά και τις εκτιμήσεις αναλυτών, το κίνημα "Αυτοδιάθεση" του νυν πρωθυπουργού 'Αλμπιν Κούρτι θα αναδειχθεί πρώτη δύναμη. Είναι αμφίβολο ωστόσο αν θα αποκτήσει αυτοδυναμία. Παρ όλα αυτά, θεωρείται βέβαιο ότι ο Κούρτι θα βρει πολιτικούς συμμάχους για τον σχηματισμό κυβέρνησης στα μειονοτικά, μη σερβικά κόμματα και θα ανανεώσει την θητεία του. Αύξηση ποσοστών προβλέπεται και για το παλαιότερο αλβανικό κόμμα στο Κόσοβο, την Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου, όπως και για το σοσιαλδημοκρατικό Δημοκρατικό Κόμμα Κοσόβου το οποίο ιδρύθηκε από τον Χάσιμ Θάτσι, υπόδικο σήμερα στο ειδικό δικαστήριο εγκλημάτων πολέμου στη Χάγη. Δεν αναμένεται ωστόσο ότι τα κόμματα αυτά θα μπορέσουν να εμποδίσουν τον 'Αλμπιν Κούρτι να σχηματίσει κυβέρνηση.

Οι βουλευτικές εκλογές της Κυριακής παρουσιάζουν ενδιαφέρον στις περιοχές όπου ο σερβικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία. Η "Σερβική Λίστα", που υποστηρίζεται από το Βελιγράδι και η οποία στην προηγούμενη βουλή κατείχε και τις 10 έδρες που ανήκουν στου Σέρβους, δεν είναι πλέον παντοδύναμη και δεν αναμένεται να επαναλάβει τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών. Από τα σερβικά κόμματα, εκτός από την "Σερβική Λίστα" έχουν μεγάλες πιθανότητες να εισέλθουν στην βουλή και άλλα δύο κόμματα, η "Σερβική Δημοκρατία" του ακτιβιστή Αλεξάνταρ Αρσενίγιεβιτς και το Προοδευτικό Δημοκρατικό Κόμμα του Νένταντ Ράσιτς, υπουργού Κοινοτήτων και Επαναπατρισμού στην κυβέρνηση του 'Αλμπιν Κούρτι. Την ψήφο των Σέρβων στο Κόσοβο διεκδικούν έξι πολιτικοί συνδυασμοί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.