Η Ρωσία δεν βλέπει βήματα των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξοπλισμών

Η Ρωσία δεν έχει δει ακόμη κανένα θετικό μέτρο από πλευράς της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ για τον αφοπλισμό, τόνισε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας στις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα.

«Είμαστε έτοιμοι να διατηρήσουμε ομαλές σχέσεις συνεργασίας με οποιαδήποτε αμερικανική κυβέρνηση», ανέφερε ο Γκενάντι Γκατίλοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Θα ήμασταν διατεθειμένοι να το κάνουμε εντός του πλαισίου της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό», συνέχισε. «Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε δει καμιά (...) πρόοδο ως προς αυτό στη Γενεύη», συνέχισε.

Αναφερόταν σε διεθνές φόρουμ για τον πυρηνικό αφοπλισμό που γενικά συνέρχεται στην ελβετική πόλη και έχει διαπραγματευτεί σημαντικές συμφωνίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών και τον αφοπλισμό καθώς και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ και την επιστροφή του στην προεδρία των ΗΠΑ την 20ή Ιανουαρίου πως θεωρεί τη δεύτερη θητεία του Ρεπουμπλικάνου ως ευκαιρία για να εγκαινιαστεί νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις.

«Φυσικά, παρακολουθούμε στενά τη ρητορική και τα πρώτα βήματα των αντιπροσώπων της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ», σημείωσε ο κ. Γκατίλοφ. «Αναμένουμε οι Αμερικανοί να περάσουν από τα λόγια στις πράξεις, ειδικά επειδή έχουν πει πολλά μετά την 20ή Ιανουαρίου».

Οι πρόεδροι Τραμπ και Πούτιν έχουν πει πως ανυπομονούν να συναντηθούν. Ο αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, που θα κλείσει τρία χρόνια αυτόν τον μήνα, το συντομότερο δυνατόν.

Κατά τον Γκενάντι Γκατίλοφ, οι διμερείς συνομιλίες για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και ευρύτερα ζητήματα ασφαλείας δεν έχουν ξαναρχίσει.

Η ισχύς της Νέας Συμφωνίας Μείωσης των Στρατηγικών Όπλων (New START) —που προβλέπει περιορισμούς στον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να διατηρούν ανεπτυγμένες οι ΗΠΑ και η Ρωσία και τον αριθμό των πυραύλων και των αεροσκαφών ή των υποβρυχίων που μπορούν να διατηρούν ανεπτυγμένα για τη δυνητική χρήση τους— εκπνέει την 5η Φεβρουαρίου 2026. Είναι ο τελευταίος πυλώνας των διμερών συμφωνιών για τον έλεγχο των εξοπλισμών των δυο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων που απομένει.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

