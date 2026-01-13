Η ΜIT (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών) ανέκρινε αεροσυνοδό με κυπριακή υπηκοότητα για τη συντριβή του αεροσκάφους Falcon στο οποίο επέβαιναν επικεφαλής του λιβυκού στρατού της Τρίπολης αναφέρει τουρκικό δίκτυο.



Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, πρόκειται πιθανότατα για Τουρκοκύπρια με κυπριακό διαβατήριο, και μέλος του πληρώματος που είχε μεταφέρει το αεροσκάφος στην Τουρκία.



Όπως αναφέρει ο αρθρογράφος του τουρκικού δικτύου t24, Τολγκά Σαρντάν, «μετά από προσπάθειες της MİT και οδηγίες από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Άγκυρας, η αεροσυνοδός συνελήφθη στο ξενοδοχείο της και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Άγκυρας».



«Ανακρίθηκε από την αστυνομία στο Τμήμα Αντιτρομοκρατίας. Επειδή είναι επίσης πολίτης της 'Ελληνοκυπριακής Δημοκρατίας’, η διαδικασία κράτησης κρατήθηκε μυστική και αντιμετωπίστηκε με μεγάλη ευαισθησία».



Μετά την ανάκρισή της, κατά την οποία δεν προέκυψε κανένα «απτό» στοιχείο σε βάρος της, η αεροσυνοδός αφέθηκε ελεύθερη και έχει ήδη εγκαταλείψει την Τουρκία, σύμφωνα με υψηλόβαθμες πηγές της Κυπριακής Δημοκρατίας που επικαλείται ο Πολίτης Κύπρου.

Ωστόσο, οι διασυνδέσεις της εξακολουθούν να διερευνώνται.



Να σημειωθεί ότι στο δυστύχημα του Δεκεμβρίου είχε χάσει τη ζωή της μια Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Στη συντριβή έχασαν τη ζωή τους ο αρχηγός του λιβυκού στρατού Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί. Το αεροσκάφος έχασε την επικοινωνία λίγο μετά την απογείωση του, στον εναέριο χώρο της Άγκυρας.

Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ανακοινώσει ότι το «μαύρο κουτί» θα εξεταστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πηγή: skai.gr

