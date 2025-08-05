Σουηδία: Ο πρωθυπουργός δέχεται πυρά για τη χρήση AI ως «συμβούλου»

Έντονη κριτική δέχεται ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον αφότου παραδέχτηκε ότι συμβουλεύεται τακτικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης για μια «δεύτερη γνώμη» για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ο Κρίστερσον, του οποίου το Κόμμα Μετριοπαθών ηγείται της κεντροδεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού της Σουηδίας, δήλωσε ότι χρησιμοποίησε εργαλεία όπως το ChatGPT και η γαλλική υπηρεσία LeChat. Οι συνάδελφοί του χρησιμοποίησαν επίσης την Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινή τους εργασία, αποκάλυψε.

Ο Κρίστερσον δήλωσε χαρακτηριστικά στη σουηδική οικονομική εφημερίδα Dagens industri: «Το χρησιμοποιώ ο ίδιος αρκετά συχνά. Αν μη τι άλλο, παρά μόνο για μια δεύτερη γνώμη. ''Τι έχουν κάνει άλλοι; Και πρέπει να σκεφτόμαστε το εντελώς αντίθετο;'' Τέτοιου είδους ερωτήσεις».

Οι ειδικοί στην τεχνολογία, ωστόσο, έχουν εκφράσει ανησυχίες για τους πολιτικούς που χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης με τέτοιο τρόπο, και η εφημερίδα Aftonbladet κατηγόρησε τον Κρίστερσον σε ένα κύριο άρθρο της ότι «έπεσε θύμα της ψύχωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης των ολιγαρχών».

«Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός», υπογράμμισε στην Aftonbladet η Σιμόν Φίσερ-Χίμπνερ, ερευνήτρια πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κάρλσταντ, προειδοποιώντας κατά της χρήσης του Chat GPT για την επεξεργασία ευαίσθητων πληροφοριών.

Ο εκπρόσωπος του Κρίστερσον, Τομ Σάμουελσον, διευκρίνισε αργότερα ότι ο πρωθυπουργός δεν «ανέλαβε ρίσκα» στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Φυσικά, δεν καταλήγουν εκεί ευαίσθητες πληροφορίες ασφαλείας. Χρησιμοποιείται περισσότερο σαν αφετηρία», είπε.

Αλλά η Βιρτζίνια Ντίγκνουμ, καθηγήτρια αρμόδια για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Umeå, δήλωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι ικανή να δώσει ουσιαστική γνώμη για πολιτικές ιδέες, και ότι απλώς αντανακλά τις απόψεις εκείνων που τη δημιούργησαν.

«Όσο περισσότερο βασίζεσαι στην Τεχνητή Νοημοσύνη για απλά πράγματα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος υπερβολικής εμπιστοσύνης στο σύστημα. Είναι μια επικίνδυνη προοπτική», δήλωσε στην εφημερίδα Dagens Nyheter. «Πρέπει να απαιτούμε εγγυημένη αξιοπιστία. Δεν ψηφίσαμε το Chat GPT».

Πηγή: skai.gr

