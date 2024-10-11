Ισπανία: Μπήκε γυμνός σε αστυνομικό τμήμα για να κάνει μήνυση

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας επικύρωσε σήμερα το πρόστιμο, ύψους 1.080 ευρώ, που επιβλήθηκε σε έναν γυμνιστή, ο οποίος εμφανίστηκε εν αδαμιαία περιβολή σε ένα αστυνομικό τμήμα και αρνήθηκε να ντυθεί, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των αστυνομικών.

Στον άνδρα αυτόν επιβλήθηκε ποινή «επίπληξης» για «ανυπακοή» αφού στις 20 Αυγούστου 2020 πήγε «εντελώς γυμνός» σε ένα αστυνομικό τμήμα στη Βαλένθια επειδή ήθελε να καταθέσει μια μήνυση, υπενθύμισε το Ανώτατο Δικαστήριο στην απόφασή του.

Οι αστυνομικοί του ζήτησαν να ντυθεί, καθώς είχε μαζί του ρούχα, στο σακίδιο που κρατούσε, και «διατάρασσε τη λειτουργία» του τμήματος. Εκείνος όμως «αρνήθηκε ρητά και κατηγορηματικά» με το επιχείρημα ότι έχει το δικαίωμα να είναι γυμνός.

Ο γυμνιστής αμφισβήτησε το πρόστιμο αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεσή του. Οι εντολές των αστυνομικών «ήταν αναγκαίες για τη διαφύλαξη της τάξης και την ειρηνική συνύπαρξη», εκτίμησε στο σκεπτικό του.

Στην απόφαση δεν αναφέρεται το όνομα του ενάγοντα. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης πρόκειται για τον Αλεχάντρο Κολομάρ, ο οποίος είχε καταδικαστεί και άλλες φορές σε πρόστιμο επειδή γδύθηκε δημοσίως. Τον Σεπτέμβριο του 2022 μάλιστα έγινε πρωτοσέλιδο στις ισπανικές εφημερίδες, όταν επιχείρησε να μπει σε ένα δικαστήριο της Βαλένθια φορώντας μόνο… μπότες. Τότε, επρόκειτο να δικαστεί επειδή περιπλανιόταν γυμνός στην πόλη.

Ο γυμνισμός είναι νόμιμος στην Ισπανία από το 1988, όμως στους γυμνιστές μπορεί να ασκηθεί δίωξη εάν διαταράσσουν την τάξη ή αν ενοχλούν άλλα πρόσωπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

