Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν την Τρίτη μια ομάδα μαχητικών αεροσκαφών F-22 Raptor στο Ισραήλ, δήλωσαν στους New York Times ένας Αμερικανός αξιωματούχος και ένα άτομο που γνωρίζει την ανάπτυξη των μαχητικών. Η κίνηση αυτή συνέχισε την στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, και έγινε δύο ημέρες πριν από τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.



Τα δεδομένα και τα βίντεο παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν αυτό που φαίνεται να είναι η πρώτη γνωστή ανάπτυξη αυτού του τύπου αεροσκάφους, ενός από τα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της κλιμάκωσης των εντάσεων με το Ιράν. Βίντεο και φωτογραφίες που καταγράφηκαν από παρατηρητές αεροπλάνων δείχνουν δώδεκα F-22 να απογειώνονται από την προσωρινή τους βάση στη Βρετανία.

🚨🇮🇱🇺🇸 11 of these beasts landed in Israel, U.S. F-22 Raptor jets



This is significant



It's the first time in history the U.S. deploys fighter jets to Israeli soil for an operational, combat-oriented mission rather than joint exercises or trainingpic.twitter.com/FIPwAgkWo7 February 24, 2026



Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν το βράδυ της Τρίτης ότι μαχητικά F-22 αποστέλλονταν στο Ισραήλ και ότι μερικά είχαν ήδη φτάσει. Ο αξιωματούχος και το άτομο που γνώριζε την ανάπτυξη των μαχητικών μίλησαν στην εφημερίδα υπό τον όρο της ανωνυμίας.



Ενώ τα αεροσκάφη δεν εμφανίστηκαν σε δημόσιους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων - τα επιθετικά αεροσκάφη συνήθως δεν εμφανίζονται - υπήρχαν και άλλες ενδείξεις ότι είχαν πετάξει προς τη Μέση Ανατολή. Δεδομένα που εξέτασαν οι New York Times επιβεβαίωσαν ότι τα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, τα οποία είχαν αποχωρήσει από τη Βρετανία με τα F-22, πέταξαν το απόγευμα της Τρίτης πάνω από τη Μεσόγειο.



Ο απόστρατος αντιπτέραρχος Ντέιβιντ Ντεπτούλα, ο οποίος υπηρετεί ως κοσμήτορας του Ινστιτούτου Αεροδιαστημικών Σπουδών Μίτσελ στην Ουάσινγκτον, δήλωσε την Τρίτη ότι η ανάπτυξη των F-22 στο Ισραήλ είναι σημαντική.



«(Η εξέλιξη) δείχνει προετοιμασία για μια πιο επιθετική στάση απέναντι στο Ιράν και μια πιθανή συνεργασία με το Ισραήλ σε μια επίθεση», δήλωσε ο Ντεπτούλα. «Σηματοδοτεί ότι οι ΗΠΑ σοβαρολογούν όταν λένε ότι θα επιτεθούν εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει με τους όρους των ΗΠΑ».



Το F-22, το οποίο η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ δηλώνει ότι «δεν μπορεί να ανταγωνιστεί κανένα γνωστό ή σχεδιαζόμενο μαχητικό αεροσκάφος», είναι ένα προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος stealth που μπορεί να επιτεθεί σε στόχους στον αέρα και στο έδαφος. Κατά τη διάρκεια των αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο, τα F-22 συμμετείχαν στην επιχείρηση με τα βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς των ΗΠΑ που εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο.



Αρκετά από αυτά τα αεροσκάφη είχαν πρόσφατα μετακινηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Λέικενχιθ, μια βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στην Αγγλία, σύμφωνα με επαληθευμένα βίντεο, φωτογραφίες και δημόσια διαθέσιμα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων. Απογειώθηκαν από το Λέικενχιθ νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, συνοδευόμενα από αρκετά αεροσκάφη εναέριου εφοδιασμού από μια κοντινή βάση. Ένα αεροσκάφος F-22 επέστρεψε στο Λέικενχιθ αργότερα την ίδια ημέρα.



Η τεράστια στρατιωτική συγκέντρωση δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή περιλαμβάνει ήδη δύο ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων, καθώς και περισσότερα από 60 μαχητικά αεροσκάφη που σταθμεύουν σε μια βάση στην Ιορδανία.



