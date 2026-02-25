Ο φερόμενος δολοφόνος ενός φιλορώσου Ουκρανού πρώην βουλευτή, ο οποίος σκοτώθηκε τον Μάιο του 2025 μέρα-μεσημέρι έξω από ένα σχολείο στα προάστια της Μαδρίτης, συνελήφθη στη Γερμανία, ανακοίνωσε η ισπανική αστυνομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ύποπτος συνελήφθη στην πόλη Χάινσμπεργκ της δυτικής Γερμανίας, κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία. «Πράκτορες (…) της αστυνομίας της Μαδρίτης πήγαν στη γερμανική πόλη όπου έγινε η σύλληψη, σε συνεργασία με την ομάδα ειδικών επιχειρήσεων της ΒΚΑ», της γερμανικής αστυνομίας, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και έρευνας στην κατοικία του συλληφθέντος. «Η έρευνα συνεχίζεται ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση», ανέφερε επίσης η ανακοίνωση, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Στις 21 Μαΐου 2025 ο Άντριι Πόρτνοφ δολοφονήθηκε έξω από ένα σχολείο του προαστίου της Μαδρίτης Ποθουέλο δε Αλαρκόν, αφού άφησε τα παιδιά του. Ο νομικός και πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του δημοσίου, υπήρξε βουλευτής στις αρχές του 2000 και στη συνέχεια διορίστηκε αναπληρωτής προσωπάρχης στο γραφείο του Βίκτορ Γιανουκόβιτς, του φιλορώσου προέδρου της Ουκρανίας ο οποίος διέφυγε στη Ρωσία μετά την αιματηρή καταστολή των φιλοευρωπαϊκών διαδηλώσεων του 2014, την αποκαλούμενη «Επανάσταση του Μαϊντάν».

Ο Πόρτνοφ είχε φύγει και αυτός αρχικά στη Ρωσία και στη συνέχεια στην Αυστρία. Επέστρεψε στην Ουκρανία αφού εξελέγη πρόεδρος της χώρας ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το 2019. Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, χάρη στις επαφές του μπόρεσε να φύγει από την Ουκρανία τον Ιούνιο του 2022, μετά τη ρωσική εισβολή, αν και απαγορευόταν σε όλους τους άνδρες ηλικίας 18-60 ετών η έξοδος από τη χώρα.

Το 2021 του είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ για διαφθορά, με το αιτιολογικό ότι «χρησιμοποίησε την επιρροή του για να εξαγοράζει πρόσβαση στα ουκρανικά δικαστήρια και να επηρεάζει τις αποφάσεις τους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

