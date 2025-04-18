Ιράν: Μια συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι δυνατή με τη συνδρομή της Ρωσίας

Το Ιράν πιστεύει ότι είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα και ελπίζει ότι η Ρωσία θα παίξει ρόλο στη συμφωνία, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργέκι Λαβρόφ.

Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι το Ιράν είχε λάβει υπόψη τη σοβαρότητα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου συνομιλιών για τη συμφωνία, που έλαβε χώρα στο Ομάν την περασμένη εβδομάδα.

Ο Λαβρόφ είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να παίξει ρόλο στις συνομιλίες.

Όπως έγινε γνωστό αργά χθες από το μέσο Iran International, το Ιράν πρότεινε συμφωνία τριών σταδίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος σε αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Η πρόταση παρουσιάστηκε από τον Αμπάς Αραγτσί στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, στη διάρκεια συνάντησής τους στο Ομάν, το περασμένο Σάββατο.

Η πρόταση προβλέπει στο πρώτο στάδιο τη δέσμευση της Τεχεράνης να μειώσει προσωρινά τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 3,67%, το ίδιο όριο που προβλεπόταν στη συμφωνία του 2015, σε αντάλλαγμα να επιτρέψει η Ουάσινγκτον στο Ιράν την πρόσβαση σε δεσμευμένα κεφάλαια και να επαναλάβει τις εξαγωγές πετρελαίου.

Το δεύτερο στάδιο προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα άρουν περισσότερες κυρώσεις και σε αντάλλαγμα το Ιράν θα επιτρέψει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας να ξαναρχίσει επιθεωρήσεις και να εφαρμόσει το «πρόσθετο πρωτόκολλο», που επιτρέπει αιφνίδιους ελέγχους σε μη δηλωμένες εγκαταστάσεις.

Στο τρίτο στάδιο και εφόσον το Ιράν μεταφέρει τα αποθέματά του εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτη χώρα, το αμερικανικό Κογκρέσο θα εγκρίνει τη συμφωνία και η κυβέρνηση Τραμπ θα άρει τόσο τις πρωτογενείς όσο και δευτερογενείς κυρώσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αλί Χαμενεΐ, έδωσε πράσινο φως για τις συνομιλίες μόνο για να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αποκαταστήσει τις αεράμυνες της χώρας, οι οποίες καταστράφηκαν σε ισραηλινές επιδρομές τον Οκτώβριο, καθώς και για να παράγει πυραύλους εδάφους-εδάφους.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Γουίτκοφ φέρεται να υποδέχθηκε θετικά την πρόταση, προκαλώντας έκπληξη στην ιρανική αποστολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.