Οι πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της ιταλικής πόλης Βιτσέντσα, στην περιφέρεια Βένετο, προς εντοπισμό δυο ανδρών που αγνοούνταν, εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας με ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ένας νέος και ο πατέρας του έπεσαν με το ΙΧ αυτοκίνητό τους σε παραπόταμο της περιοχής.

Στον δρόμο στον οποίο βρίσκονταν, δίπλα στον παραπόταμο Άνιο, ξαφνικά άνοιξε η άσφαλτος και δημιουργήθηκε μεγάλη οπή.

Πριν λίγο, ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες εντόπισαν το πτώμα ενός εκ των δύο αγνοουμένων, χωρίς να έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για τον νεαρό ή τον πατέρα του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού γίνεται χρήση ελικόπτερων, ντρόουν και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Heavy rainfall triggers landslides and flooding in Italy’s Piedmont region, where the Elvo River burst its banks pic.twitter.com/wvvzQint0A — Reuters (@Reuters) April 17, 2025

Heavy floods due to torrential rainfall in Rubiana of Turin, Italy 🇮🇹 (17.04.2025) pic.twitter.com/9zDWpMrp9b — Disaster News (@Top_Disaster) April 17, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

