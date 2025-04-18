Λογαριασμός
Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στη βόρεια Ιταλία - Βίντεο

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ένας νέος και ο πατέρας του έπεσαν με το ΙΧ αυτοκίνητό τους σε παραπόταμο της περιοχής.

Ιταλία

Οι πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της ιταλικής πόλης Βιτσέντσα, στην περιφέρεια Βένετο, προς εντοπισμό δυο ανδρών που αγνοούνταν, εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας με ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες.

Στον δρόμο στον οποίο βρίσκονταν, δίπλα στον παραπόταμο Άνιο, ξαφνικά άνοιξε η άσφαλτος και δημιουργήθηκε μεγάλη οπή.

Πριν λίγο, ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες εντόπισαν το πτώμα ενός εκ των δύο αγνοουμένων, χωρίς να έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για τον νεαρό ή τον πατέρα του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού γίνεται χρήση ελικόπτερων, ντρόουν και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

