Τουρκία: Bουλευτές του PKK πήγαν στο Ιμραλί - Συναντώνται με τον φυλακισμένο Οτσαλάν

Αντιπροσωπεία του φιλοκουρδικού κόμματος Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών (DEM) πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στον φυλακισμένο ιδρυτή - ηγέτη της κουρδικής οργάνωσης ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, η πρώτη επίσκεψη σε σχεδόν μια δεκαετία, μετά από άδεια του τουρκικού Υπουργείου Δικαιοσύνης
Σύμφωνα με το tgrthaber.com,, οι βουλευτές του κόμματος DEM Περβίν Μπουλντάν και ο Σιρί Σουρεγιά Οντέρ, μετέβησαν σήμερα στο Ιμραλί, όπου βρίσκεται κρατούμενος ο Οτσαλάν.
Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία για τη συνάντηση ξεκίνησε στις 22 Οκτωβρίου, όταν ο ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης των υπερεθνικιστών Γκρίζων Λύκων, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, είχε προτείνει την άρση της απομόνωσης του Αμπντουλάχ Οτσαλάν, με τον όρο να μεταβεί ο ίδιος στην Εθνοσυνέλευση, να αποκηρύξει την ένοπλη δράση και καλέσει τα μέλη του PKK να διαλύσουν την οργάνωση.
Σε δηλώσεις του στην τουρκική Εθνοσυνέλευση ο κ. Μπαχτσελί είχε πει: «Εάν αρθεί η απομόνωση του αρχιτρομοκράτη, αφήστε τον να έρθει να μιλήσει στη Συνέλευση της Ομάδας του Κόμματος της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας και να φωνάξει ότι η τρομοκρατία έχει τελειώσει εντελώς και η οργάνωση έχει καταργηθεί».
Στις 26 Νοεμβρίου, το Κόμμα DEM έκανε αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για να συναντηθεί με τον αρχηγό της οργάνωσης, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, στο Ιμράλι. Στις 27 Δεκεμβρίου, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τούνκ ανακοίνωσε ότι δόθηκε θετική απάντηση στο αίτημα του κόμματος DEM για συνάντηση.
